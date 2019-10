Η 25χρονη τραγουδίστρια της k-pop, Sulli βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της κοντά στην Σεούλ, το μεσημέρι της Δευτέρας.



Ο μάνατζερ της, ο οποίος βρήκε το σώμα της νεαρής τραγουδίστριας στο διαμέρισμα της, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενώ έπειτα δήλωσε πως η Sulli, της οποία το πραγματικό όνομα ήταν Choi Jin-Ri, έπασχε από κατάθλιψη, με την αστυνομία να αποδίδει τα αίτια θανάτου της σε πιθανή αυτοχειρία. Οι έρευνες που ακολούθησαν δεν έχουν διαπιστώσει ακόμη κάποια ύποπτη ενέργεια ούτε έχουν βρει κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας.



Η Sulli ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί ηθοποιός το 2005, ενώ έγινε γνωστή από την συμμετοχή της, στην κοριτσίστικη κορεάτικη μπάντα «F(x)». Παρέμεινε στον χώρο της ηθοποιίας και του τραγουδιού μέχρι το 2014, όταν μίλησε δημόσια για το διαδικτυακό εκφοβισμό που είχε δεχθεί, προτού αφήσει την μπάντα το 2015 και επικεντρωθεί τελείως στη υποκριτική. Πρωταγωνίστησε στις ταινίες Real και Pirates, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του τηλεοπτικού σόου «Hotel Del Luna», με το όνομα της να έχει συνδεθεί με εκείνο του σόου «Persona» σε παραγωγή του Netflix.



Η Sulli απασχολούσε τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ συχνά γινόταν στόχος διαδικτυακού μπούλινγκ. Υπήρξε καλή φίλη του k-pop τραγουδιστή Jonghyun, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Δεκέμβριο του 2017. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της στα ΜΜΕ ήταν για τις ανάγκες του σόου «The Night of Hate Comments», το οποίο καλεί αστέρες και διάσημους να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες με τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Ο ξαφνικός χαμός της νεαρής τραγουδίστριας σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να χαρακτηρίζουν τον θάνατο της με «φόνο» και όχι με εκείνο αυτοχειρίας, ενώ άλλοι επισήμαναν τις συνεχόμενες διαδικτυακές επιθέσεις που δεχόταν κατά καιρούς. Από την άλλη, μερικοί δεν δίστασαν να συνδέσουν τον χαμό της με εκείνο του συναδέλφου και φίλου της, Jonghyun, σχολιάζοντας πως τώρα πια βρίσκεται σε ένα καλύτερο μέρος, παρέα μαζί του.

Sulli’s death shouldn’t be reported as a suicide but murder she was attacked constantly by ppl’s words she survived everyday without crumbling down but there’s only so much a person can take



may angels lead her & take her to the stars where she can stay forever shining and happy