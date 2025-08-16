Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Μικρής έκτασης ζημιές προκάλεσε η μεγάλη φωτιάπου ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στη Βόρεια Χίο, επηρεάζοντας τον βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πραστειά και το Κάστρο της Βολισσού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή της Ποταμιάς και εξαπλώθηκε γρήγορα, καίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γύρω από τη Βολισσό και τις γειτονικές κοινότητες. Οι φθορές στα δύο ιστορικά μνημεία περιγράφονται ως περιορισμένες:

Ναός Αγίου Γεωργίου Πραστειάς: Στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, το οποίο χρονολογείται από το 1415 και είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες της εποχής των Παλαιολόγων, καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού που είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο έργου συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου. Η αποκατάσταση του χώρου θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Κάστρο Βολισσού: Ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης του βυζαντινού κάστρου του 11ου αιώνα, που δεσπόζει πάνω από τον οικισμό. Το υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει άμεσες εργασίες αποκατάστασης. Η Αρχαιολογική Συλλογή της Βολισσού δεν υπέστη καμία φθορά.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, παρά την ένταση της πυρκαγιάς, οι ζημιές στα μνημεία παραμένουν περιορισμένες και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποκατάστασης.