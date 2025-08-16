Blackpink: Η γυναικεία K-pop μπάντα κάνει το «επικό όνειρο του Γουέμπλεϊ» πραγματικότητα

Η νοτιοκορεατική ποπ μπάντα Blackpink επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη θέση της ως το μεγαλύτερο γυναικείο συγκρότημα στον κόσμο, με μια εκρηκτική παράσταση δυόμισι ωρών στο Στάδιο Γουέμπλεϊ.

Το κουαρτέτο - που αποτελείται από τις Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa - έγινε το πρώτο γυναικείο συγκρότημα K-pop που εμφανίστηκε ως headliner στον θρυλικό χώρο, ακολουθώντας τα βήματα καλλιτεχνών όπως οι Michael Jackson, Taylor Swift, BTS και Oasis.

Οι Blackpink καθήλωσαν το κοινό με ένα σετ υψηλής έντασης, γεμάτο εκρηκτικά hooks και αψεγάδιαστη χορογραφία, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ισχυρό δεσμό τους.

«Τι απόλυτη τιμή να εμφανιζόμαστε στο Στάδιο Γουέμπλεϊ», δήλωσε η Lisa, αφιερώνοντας τη συναυλία στους 70.000 θεατές. «Είμαστε εντυπωσιασμένες από όλους εσάς που κάνατε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μαζί μας».

«Είναι ένα επικό όνειρο», πρόσθεσε η Jennie, τονίζοντας πως «ακόμη μοιάζει εξωπραγματικό».

Η Rosé σχολίασε: «Η τελευταία φορά που ήμασταν εδώ στο Λονδίνο ήταν τρελή, αλλά αυτή η στιγμή βρίσκεται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που μείνατε κοντά μας και μας στηρίξατε».

#BLACKPINK draws an overwhelmingly packed crowd at their SOLD-OUT Day 1 ‘DEADLINE’ World Tour concert at Wembley Stadium in London today!



pic.twitter.com/acDdFM9MUI — Pop Core (@TheePopCore) August 16, 2025

Blackpink: Το φινάλε της ευρωπαϊκής περιοδείας

Η συναυλία ήταν η πρώτη από τις δύο βραδιές στο Γουέμπλεϊ και σηματοδότησε το κλείσιμο του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας Deadline, η οποία περιλαμβάνει 31 εμφανίσεις σε 16 πόλεις ανά τον κόσμο.

Η περιοδεία ξεκίνησε στη Σεούλ τον περασμένο μήνα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου single Jump, που κατέρριψε ρεκόρ στο YouTube συγκεντρώνοντας 26 εκατ. προβολές σε μία ημέρα. Μέχρι το φινάλε, το συγκρότημα αναμένεται να σπάσει το δικό του ρεκόρ για την περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα από γυναικείο γκρουπ – τίτλο που είχε αποσπάσει το 2022-2023 από τις Spice Girls με το tour Born Pink.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Blackpink είναι μόλις το δεύτερο συγκρότημα K-pop που εμφανίζεται στο Γουέμπλεϊ, μετά τους BTS το 2019.

Blackpink: Χορογραφία και εντυπωσιακά σόου

Η βραδιά ξεκίνησε με θεαματικά εφέ - λέιζερ και πυροτεχνήματα - και τρία δυνατά χιτ: Kill This Love, How You Like That και Pink Venom. Το στάδιο πλημμύρισε με ροζ φώτα καθώς οι fans συντόνισαν τα lightsticks στον ρυθμό.

Η σκηνική παρουσία ήταν υποδειγματική, με περίπλοκες και άψογα εκτελεσμένες χορογραφίες. Στο Playing With Fire, ο γιγαντοοθόνη διαχωρίστηκε σε τέσσερα μέρη, προβάλλοντας κάθε μέλος ξεχωριστά, ενώ το Shut Down - βασισμένο σε sample από τον Paganini - βρήκε το κοινό να μιμείται με ακρίβεια τις κινήσεις τους.

This is why idgaf about twitter likes, blackpink having 60k fans jumping at the Wembley stadium while those groups struggling to sell out arenas pic.twitter.com/UkrJYvsJeA — pretty savage (@villainpinks) August 15, 2025

Η περιοδεία χαρακτηρίζεται ως «επανένωση», παρόλο που έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από την τελευταία τους εμφάνιση στο Λονδίνο. Στο μεσοδιάστημα, το συγκρότημα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την YG Entertainment (η πιο επικερδής δισκογραφική συμφωνία του 2023), έλαβε τιμητικά MBE από τον βασιλιά Κάρολο και τα μέλη ακολούθησαν σόλο πορείες.

Η Rosé συνεργάστηκε με τον Bruno Mars για το παγκόσμιο χιτ APT, η Lisa πρωταγωνίστησε στη σειρά The White Lotus, η Jennie έγινε viral με το Like Jennie, ενώ η Jisoo πρωταγωνίστησε στο κορεατικό δράμα Snowdrop.

Blackpink: Προσωπικότητες επί σκηνής

Η περιοδεία εναλλάσσει ομαδικές και σόλο εμφανίσεις, με αποκορύφωμα μια απρόσμενη εμφάνιση της FKA Twigs κατά τη διάρκεια του σετ της Rosé. Παρά τον χρόνο που έμειναν χωριστά, οι Blackpink δείχνουν πιο δυνατές από ποτέ, με τις προσωπικότητες των μελών να ξεχωρίζουν:

Η Lisa, η «ροκ σταρ» της παρέας, συνδυάζει τη χαρακτηριστική της ένταση με χιούμορ.

LISA electrifies the stage with her performance of “Lifestyle,” radiating her stage presence and commanding energy at BLACKPINK’s SOLD-OUT concert at Wembley Stadium.



pic.twitter.com/FxXReYbqvl — Pop Core (@TheePopCore) August 16, 2025

Η Rosé, γεννημένη στη Νέα Ζηλανδία, είναι η «μαζορέτα» που κρατάει τον διάλογο με το κοινό, τραγουδώντας μπαλάντες που θυμίζουν Taylor Swift.

ROSÉ captivates the crowd as she performs “Dance All Night,” mesmerizing everyone with her live vocals and golden voice at BLACKPINK’s SOLD-OUT concert at Wembley Stadium.



pic.twitter.com/ommfsjBCLY — Pop Core (@TheePopCore) August 16, 2025

Η Jennie εκπέμπει cool αύρα, με δυναμικές εμφανίσεις και στιλ.

Η Jisoo είναι πιο συγκρατημένη, αλλά αναλαμβάνει τις πιο απαιτητικές φωνητικές γραμμές.

Το κοινό έχει έτσι την ευκαιρία να ταυτιστεί με το «δικό του bias», όπως συνηθίζεται στην K-pop.

Most Attended single show by Kpop Acts at Wembley Stadium in history:



1. Blackpink, 70,000🆕👑

2. Bts - 57,000



pic.twitter.com/z3caGQkmaK — 𝒮𝓅𝓇ℯ𝒶𝒹 𝓅ℴ𝓈𝒾𝓉𝒾𝓋𝒾𝓉𝓎 ❤ (@bponrepeat_1) August 16, 2025

Blackpink: Όταν ενώνονται, λάμπουν

Παρότι τα σόλο σετ έχουν ιδιαίτερες στιγμές, είναι όταν οι Blackpink ενώνονται που η δύναμή τους κορυφώνεται. Με ύμνους όπως τα Whistle, DDU-DU DDU-DU, Lovesick Girls και Pretty Savage, η ενέργεια στο Γουέμπλεϊ απογειώθηκε.

Η χημεία τους κορυφώθηκε στο Don’t Know What To Do, όπου η Lisa και η Rosé αντάλλαξαν αστείες κινήσεις στην πασαρέλα, ενώ στη νέα επιτυχία Jump το γκρουπ εγκατέλειψε τις χορογραφίες, παρασυρόμενο από τον ρυθμό.

Η βραδιά έκλεισε με μια συγκινητική στιγμή: όταν η Rosé ζήτησε από την Jisoo την «ετυμηγορία» της, εκείνη σήκωσε απλώς δύο αντίχειρες ψηλά. Το γκρουπ αγκαλιάστηκε, υψώνοντας «οκτώ αντίχειρες στον ουρανό» – μια εικόνα που σφράγισε το νέο κεφάλαιο των Blackpink.

Blackpink talking about being the first kpop female band to perform at WEMBLEY STADIUM 🥹 pic.twitter.com/3AWcAPDaQh — Deadline World Tour (@DEADLINEBP) August 15, 2025

Setlist

Kill This Love

Pink Venom

How You Like That

Playing With Fire

Shut Down

Earthquake (Jisoo)

Your Love (Jisoo)

Thunder (Lisa)

Lifestyle (Lisa)

Rockstar (Lisa)

Pretty Savage

Don't Know What To Do

Whistle

Stay

Lovesick Girls

Handlebars (Jennie)

With the IE (Jennie)

Like Jennie (Jennie)

Dance All Night (Rosé)

Toxic Till the End (Rosé)

APT (Rosé)

Jump

Boombayah

DDU-DU DDU-DU

As If It's Your Last

Forever Young

Encore:

Jump (reprise)

Yeah Yeah Yeah

Kick It

Με πληροφορίες από BBC