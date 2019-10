Για τη διαμάχη που ξέσπασε στα social media μίλησε η Έλεν Ντε Τζενέρις, όταν βρέθηκε να κάθεται δίπλα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, σε αγώνα των Dallas Cowboys εναντίον των Green Bay Packers το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η διάσημη κωμικός εξηγώντας για το πώς βρέθηκε να κάθεται στις θέσεις των επισήμων δίπλα από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο είπε ότι ήταν προσκεκλημένη της Σαρλότ Τζόουνς, κόρης του ιδιοκτήτη της ομάδας των Cowboys.

«Μπορεί να μην είναι σπουδαίο πράγμα για μία διασημότητα να πηγαίνει σε ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά για μένα είναι γιατί ποτέ δε φεύγω από το σπίτι μου. Βγαίνω μόνο για να πάω στο φαστ-φουντ οδηγώντας. κι εκεί βλέπω μόνο έναν άνθρωπο. Τέτοια είμαι» είπε η κωμικός.



«Υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι στο στάδιο στο Ντάλας όπου βρεθήκαμε γιατί μας κάλεσε η Σαρλότ Τζόουνς, κόρη του ιδιοκτήτη της ομάδας των Cowboys, και πήγαμε γιατί θέλουμε να διατηρούμε καλές σχέσεις με την οικογένεια», συνέχισε η Ντε Τζενέρις ξεσπώντας σε γέλια και συνέχισε «Καθίσαμε σε αυτές τις εντυπωσιακές θέσεις, γιατί βασικά δικό τους είναι το μέρος, και όπως ξέρετε έχει και πραγματικά εντυπωσιακούς φίλους».



Στη συνέχεια η κωμικός πρόβαλε το βίντεο όπου δείχνει αρχικά τη θέα από το γήπεδο, κι έπειτα γυρίζοντας προς τα δεξιά εμφανίζεται ο Τζορτζ Μπους που της χαμογελά. «Όταν λάβαμε την πρόσκληση ήξερα ότι θα είμαστε περιτριγυρισμένες από ανθρώπους με πολύ διαφορετικές απόψεις και ιδέες. Αλλά όσοι βρίσκονταν εκεί, ήταν για την ομάδα, κι εγώ βρέθηκα να πανηγυρίζω κρυφά για τους Packers ενώ καθόμουν στις κερκίδες των Cowboys, παρόλο που ο επιθετικός τους είναι πολύ καλός μου φίλος» συνέχισε η κωμικός.



«Κάποια στιγμή έδειξαν μία φωτογραφία μου και του Τζορζτ Μπους να γελάμε και πολλοί αναρωτήθηκαν τι θέλει μία ομοφυλόφιλη Φιλελεύθερη του Χόλυγουντ δίπλα από έναν Συντηρητικό ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Δεν πρόσεξαν καν ότι κρατάω το νέο iPhone 11» είπε η Έλεν Ντε Τζενέρις κάνοντας το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Laura & George Bush sitting with Ellen Degeneres and Portia de Rossi is not something I expected to see at an NFL game pic.twitter.com/AbWbhXd3RC