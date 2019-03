Ερωτηματικά και αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα των κριτηρίων επιλογής έχει πυροδοτήσει η κυριαρχία της Κάιλι Τζένερ στην ετήσια λίστα του Forbes με τους νεαρότερους σε ηλικία «αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους» του 2018.

Λίγο μετά την δημοσιοποίηση της λίστας, με την 21χρονη Κάιλι να χαρακτηρίζεται ως η μικρότερη σε ηλικία αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος όλων των εποχών, εκθρονίζοντας τον προκάτοχό της Μαρκ Ζούκερμπεργκ, άρχισαν να εμφανίζονται στα social media τα πρώτα σχόλια αμφισβήτησης.

Πώς γίνεται η Κάιλι Τζένερ να είναι «αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος»; Προέρχεται από μια ζάπλουτη, διάσημη οικογένεια, η κατά το ήμισυ αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν βοήθησε να γίνει διάσημη και η μητέρα της να χτίσει την επιχείρησή της, «Kylie Cosmetics».

i can’t wait to launch a new product for @kyliecosmetics 😝 can you guess what it is? ✨ pic.twitter.com/guSSeq4QGr