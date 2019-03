Η Κάιλι Τζένερ είναι επισήμως είναι μικρότερη σε ηλικία αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος όλων των εποχών, εκθρονίζοντας τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ από την κορυφή της σχετικής λίστας του Forbes.

Το νεαρό μοντέλο «κέρδισε» τελικά τον τίτλο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και μερικούς μήνες, και βρέθηκε στην κορυφή της ετήσιας λίστας δισεκατομμυριούχων που έδωσε στην δημοσιότητα την Τρίτη το περιοδικό Forbes.

Στα 21 της χρόνια, είναι ταυτόχρονα η νεαρότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος και η νεαρότερη δισεκατομμυριούχος στην λίστα του περιοδικού. Επίσης κατάφερε να ξεπεράσει τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που ήταν 23 ετών όταν έβγαλε το πρώτο του δισεκατομμύριο πριν από 11 χρόνια, το 2008. Τώρα είναι ο όγδοος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη με περιουσία ύψους 62.3 δισ. δολαρίων.

Kylie Jenner is the youngest-ever self-made billionaire, reaching a 10-figure fortune at a younger age than even Mark Zuckerberg https://t.co/P18m2ldrQk #ForbesBillionaires pic.twitter.com/RrenNvGbbE