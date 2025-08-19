Τζένα Ορτέγκα: Τι την «φοβίζει» στο Χόλιγουντ - «Δεν θέλω να ξαναβρεθώ σε αυτή την κατάσταση»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, Τζένα Ορτέγκα, μιλάει για την καριέρα της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας ως παιδί-ηθοποιός, σε συνέντευξή της για το εξώφυλλο της Vogue México and Latin America (τεύχος Σεπτεμβρίου).

Πριν τη μεγάλη της επιτυχία στο Netflix, η 22χρονη Ορτέγκα είχε εμφανιστεί στις παραγωγές Jane the Virgin, You (2η σεζόν), Iron Man 3, Night of the Demon: Chapter 2, Richie Rich και στη σειρά του Disney Channel Stuck in the Middle.

Η ίδια αποκάλυψε ότι στην αρχή της καριέρας της ένιωθε πως η φωνή της δεν ακουγόταν. «Το να είσαι νέα και αποφασιστική είναι κάτι έντονο για πολλούς, ειδικά όταν είσαι γυναίκα. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι να μην έχεις φωνή, και αυτό με τρομάζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να ξαναβρεθώ σε αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε. «Για μένα, το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιώ τη φωνή μου με τον πιο επαγγελματικό, αποτελεσματικό και ευγενικό τρόπο».

Η Ορτέγκα παραδέχθηκε ότι για μεγάλο μέρος της καριέρας της δεν ήξερε πώς να εκφραστεί: «Ήμουν πολύ μικρή, δεν ήξερα τίποτα για τη βιομηχανία. Ίσως κάποιες δύσκολες επαγγελματικές εμπειρίες με έκαναν να κλειστώ στον εαυτό μου και να γίνω ανασφαλής για τη θέση μου», σημείωσε, χωρίς να κατονομάσει ποια παραγωγή προκάλεσε αυτές τις φοβίες.

Η ηθοποιός τόνισε επίσης πως το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον πρέπει να είναι «πάντα συνεργατικό», εξηγώντας ότι «η καλύτερη δουλειά προκύπτει συνήθως από τη συλλογική σκέψη και το όραμα μιας ομάδας».

Παράλληλα, μίλησε για το πώς η φήμη άλλαξε τον τρόπο που παρουσιάζεται στον κόσμο, κάνοντάς την πιο «προσεκτική»: «Ήμουν πολύ εξωστρεφές παιδί, αλλά έχω γίνει πιο εσωστρεφής. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, απλώς σημαίνει ότι διαλέγω πιο προσεκτικά τα λόγια μου», είπε στη Vogue.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνει και στον τρόπο που μιλάει για τη λατινική της κληρονομιά. Ο πατέρας της, Έντουαρντ, είναι μεξικανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα της, Νάταλι, έχει μεξικανικές και πορτορικανές ρίζες. Η Ορτέγα μεγάλωσε στο Ίντιο της Καλιφόρνια, μέσα σε ισπανόφωνη κοινότητα: «Η ανατροφή μου εκεί είναι θεμελιώδες κομμάτι της ταυτότητάς μου. Αυτά τα πράγματα δεν φεύγουν και δεν αλλάζουν. Είναι απλώς αυτό που γνωρίζω», κατέληξε.

