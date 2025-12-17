Έλενα Χριστοπούλου: «Αν κάποιος τραγουδιστής πέσει από μπαλκόνι μετά από τόση λάσπη;»

Πλήθος συζητήσεων σημειώνονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε social media και εκπομπές, μετά την αποκάλυψη για επικείμενη καταγγελία σε βάρος γνωστού τραγουδιστή για ασέλγεια.

Την ώρα που μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή και με αφορμή όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα σε εκπομπές, το θέμα συζητήθηκε και στην εκπομπή «Real View» το βράδυ της Τρίτης.

Μιλώντας για το θέμα που μονοπωλεί τις τελευταίες ώρες το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, η Σοφία Μουτίδου ανέφερε πως «το σενάριο σαλεύει, ξεφεύγει, το σενάριο είναι δυστοπικό. Φοβάμαι να ψηφίζω», με τη Δάφνη Καραβοκύρη να τοποθετείται σχετικά με τον τρόπο που πλέον προσεγγίζονται τέτοιες υποθέσεις.

«Δεν είναι αιμοδιψές; Μυρίζει βαρβαρίλα, μου φαίνεται άστοχο και άτυχες. Αντί να κάθεται να επικεντρωθεί στο τι έχει συμβεί, άραγε το παίζουν αμπεμπαμπλόμ. Είναι φοβερό», συνέχισε.

Ωστόσο τη δική της απάντηση έδωσε και η Έλενα Χριστοπούλου, σημειώνοντας πως «οι άνθρωποι που λένε τα ονόματά τους, έχουμε σκεφτεί πως είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και αν πέσει κανείς από κανένα μπαλκόνι επειδή δεν αντέχει τόση λάσπη;».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ TV & MEDIA Η πρώτη αντίδραση του πασίγνωστου τραγουδιστή μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια