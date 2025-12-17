«Μόνος στο Σπίτι»: Tο θρυλικό σπίτι της οικογένειας Μακάλιστερ πωλήθηκε για εκατομμύρια δολάρια

Tο εμβληματικό σπίτι της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» ετοιμάζεται να ξαναβρεί τη γνώριμη, ζεστή του ατμόσφαιρα, προς χαρά των θαυμαστών της διαχρονικής χριστουγεννιάτικης ταινίας.

Σύμφωνα με το NBC5 Chicago, το εσωτερικό του σπιτιού στο Γουίνετκα του Ιλινόις πρόκειται να αποκατασταθεί ώστε να θυμίζει ξανά την εμφάνισή του στην ταινία του 1990 «Μόνος στο Σπίτι». Την ανακαίνιση έχουν αναλάβει οι νέοι ιδιοκτήτες, με στόχο να επαναφέρουν τη νοσταλγία και τη θαλπωρή που αγάπησε το κοινό.

«Το όραμά μας είναι να ξαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη που απέπνεε η ταινία. Υπήρχαν υπέροχα χρώματα και μια αίσθηση οικογένειας και σπιτιού. Θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε αυτή τη μαγεία», δήλωσε ο υπεύθυνος του έργου, Σκοτ Πράις.

Το σπίτι, που διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, είχε ανακαινιστεί το 2018 σε μοντέρνο, κατάλευκο στιλ, αρκετά διαφορετικό από τη ζεστή και φιλόξενη εικόνα που θυμούνται οι θεατές εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Χτισμένο το 1926 και με επιφάνεια που ξεπερνά τα 9.000 τετραγωνικά, το ακίνητο πουλήθηκε νωρίτερα φέτος έναντι ποσού άνω των 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού είχε βγει στην αγορά τον Μάιο της προηγούμενης χρονιάς.

Το σπίτι αποτέλεσε το βασικό σκηνικό της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος υποδύθηκε τον οκτάχρονο Κέβιν ΜακΚάλιστερ, που έμεινε κατά λάθος μόνος στο σπίτι όταν η οικογένειά του πήγε διακοπές στο Παρίσι.

Η γοητεία του σπιτιού των ΜακΚάλιστερ, με την εντυπωσιακή σκάλα στην είσοδο, τις ταπετσαρίες και τα έντονα χρώματα, έχει κερδίσει τους φαν της ταινίας εδώ και δεκαετίες. Ο ίδιος ο Μακόλεϊ Κάλκιν, αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί να αγοράσει το σπίτι όταν βγήκε προς πώληση το 2024.

«Σκέφτηκα σοβαρά να το αγοράσω, απλώς για πλάκα», είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας στο Σικάγο. Αν το αγόραζε, όπως είπε, θα το μετέτρεπε σε ένα «κινηματογραφικό fun house», όπου οι επισκέπτες θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν σκηνές της ταινίας.

Τη μαγεία του σπιτιού είχαν ζήσει από κοντά και οι προηγούμενοι ένοικοί του. Η Λόρα Άμπεντσάιν, που ζούσε εκεί την περίοδο των γυρισμάτων, θυμάται ότι ήταν μόλις έξι ετών όταν η ταινία γυριζόταν. «Μείναμε στο σπίτι σχεδόν όλο το διάστημα των γυρισμάτων, περίπου τέσσερις με πέντε μήνες», είχε δηλώσει το 2020. «Για να μη φαινόμαστε στην κάμερα, έπρεπε να κινούμαστε σκυφτοί από δωμάτιο σε δωμάτιο, κάτω από το ύψος των παραθύρων».

