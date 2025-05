Met Gala 2025: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο μπλε χαλί

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ζωντάνεψε με φόρους τιμής στη μαύρη ιστορία, τον πολιτισμό και το στυλ, καθώς το ετήσιο Met Gala ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας.

Η βροχή δεν κατάφερε να μειώσει τον ενθουσιασμό στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, όπου σχεδιαστές, μοντέλα και στυλίστες ανέβηκαν τα εμβληματικά — και για το βράδυ στρωμένα με μπλε χαλί — σκαλοπάτια του Met, πλάι σε αστέρες του αθλητισμού, των τεχνών και της ψυχαγωγίας.

Ο φετινός πολυαναμενόμενος ενδυματολογικός κώδικας, με τίτλο «Tailored for You» («Ραμμένο για εσένα»), ήταν εμπνευσμένος από τη συνοδευτική έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιού, «Superfine: Tailoring Black Style» («Υψηλή Ραπτική: Το Μαύρο Στυλ»), η οποία εξερευνά την ιστορία του μαύρου νταντισμού. Το Met δηλώνει ότι το ετήσιο θέμα του έχει σκοπό να «παρέχει καθοδήγηση και να προσκαλεί σε δημιουργική ερμηνεία».

Και τα κατάφερε και στα δύο, καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους έδωσαν μια σύγχρονη εκδοχή στα zoot suits — κοστούμια με φαρδιούς ώμους και ψηλόμεσα παντελόνια που έγιναν δημοφιλή από Αφροαμερικανούς άντρες τη δεκαετία του 1940. Μιλώντας στο CNN πριν από την άφιξή του στο γκαλά, ο σχεδιαστής μόδας Dapper Dan δήλωσε ότι ο «πραγματικός νταντισμός» ξεκίνησε με τα zoot suits, την τζαζ και το καλλιτεχνικό ρεύμα της Αναγέννησης του Χάρλεμ. «Ήταν όταν οι μαύροι καλλιτέχνες και δημιουργοί άρχισαν να ντύνονται όπως ένιωθαν», πρόσθεσε.

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που ο ενδυματολογικός κώδικας του Met Gala εστιάστηκε στην ανδρική ένδυση, προκαλώντας τους σχεδιαστές να επανερμηνεύσουν τις παραδόσεις της ραπτικής για τις γυναίκες πελάτισσές τους. Το κόκκινο χαλί (που ήταν μπλε για τη βραδιά) πλημμύρισε από υπερβολικά κοστούμια — από τους φαρδιούς ώμους του σακακιού της Doja Cat με έμπνευση από τα 80s και υπογραφή Marc Jacobs, έως τα φαρδιά πέτα σε σακάκια που φόρεσαν η ηθοποιός Tessa Thompson και η ράπερ Doechii.

Η Janelle Monáe εντυπωσίασε με ένα «κοστούμι μέσα σε κοστούμι» — ένα πανωφόρι τυπωμένο με το σχέδιο ενός σακακιού και γραβάτας, το οποίο αφαίρεσε για να αποκαλύψει ένα κανονικό κοστούμι (ολοκλήρωσε την εμφάνιση με καπέλο bowler και μονοκλ με κινούμενους δείκτες ρολογιού). Άλλες εντυπωσιακές tailored εμφανίσεις περιλάμβαναν το τρίκορφο Louis Vuitton της Zendaya και την εμφάνιση της Lupita Nyong’o εξ ολοκλήρου σε απόχρωση του θαλασσί Chanel, με ασορτί κάπα από σιφόν και καπέλο.

Δείτε μερικές από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν:

Sydney Sweeney

Demi Moore

Madonna

Cynthia Erivo

Χέιλι Μπίμπερ (Hailey Bieber)

Rihanna

Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ

Kylie Jenner
Kim Kardashian
André 3000

Lauryn Hill

Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ

Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ Facebook Twitter φωτ.: ΕΡΑ