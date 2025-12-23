Έφη Παπαθεοδώρου: «Δεν βλέπω το ”Παρά Πέντε” γιατί μου θυμίζει την Ειρήνη Κουμαριανού»

Λίγες ώρες πριν την προβολή του πολυαναμενόμενου επετειακού επεισοδίου του «Παρά Πέντε», η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για το reunion δηλώνοντας «ευτυχισμένη».

H ηθοποιός την οποία το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε ως «Θεοπούλα» στο «Παρά Πέντε» και μέχρι σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, οι ατάκες της παραμένουν διαχρονικές μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του εορταστικού επεισοδίου.

«Αισθάνομαι μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά. Είναι ένα μεγάλο δώρο αυτό, το δώρο μου για τις γιορτές. Εδώ υπάρχει κόσμος που βλέπει το “Παρά πέντε” σχεδόν κάθε μέρα», ανέφερε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός.

«Εγώ δεν το βλέπω κάθε μέρα. Μου θυμίζει και την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου», συνέχισε.

Σημειώνεται πως στο επεισόδιο θα συμμετέχουν η παρέα των πέντε πρωταγωνιστών, Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA.

Μαζί, θα μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων πριν 20 χρόνια.