MasterChef: Επιστρέφει με 10ο κύκλο και κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ

To MasterChef επιστρέφει με 10ο κύκλο και ένα νοσταλγικό τρέιλερ.

Το δημοφιλές μαγειρικό ριάλιτι επιστρέφει από τη νέα χρονιά στο Star για 10η χρονιά και το βράδυ της Κυριακής (21/12) κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ.

Η αγαπημένη εκπομπή επιστρέφει με τους Σωτήρη Κοντιζά, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Πάνο Ιωαννίδη να παίρνουν ξανά θέση ως κριτές στο γνώριμο πλατό, έτοιμοι να ανακαλύψουν τον επόμενο Έλληνα MasterChef.

Το τρέιλερ της επετειακής σεζόν είναι ιδιαίτερα νοσταλγικό.

MasterChef: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ

Σε αυτό πρωταγωνιστές είναι άλλοι οι τρεις κριτές του μαγειρικού διαγωνισμού, οι οποίοι «εισβάλλουν» στο παιδικό δωμάτιο ενός παιδιού, το οποίο παρακολουθούν να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενώ στο βάθος ακούγονται οι ανακοινώσεις των νικητών των 9 προηγούμενων σεζόν του MasterChef.

Ένα παιδί, που στο ξεκίνημα του διαγωνισμού εμφανίζεται νεογέννητο και μεγαλώνει με τις γνώριμες φωνές των κριτών να ακούγονται από την τηλεόραση, επιστρέφει σήμερα 10 ετών, εκπροσωπώντας την πορεία του MasterChef.

Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος κρατούν μία τούρτα γενεθλίων με τον αριθμό 10 και εύχονται στο μικρό αγόρι.

«Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον μικρό να απαντά: «Μαζί μεγαλώνουμε».

«Μια σεζόν–ορόσημο πλησιάζει. Περισσότερες προκλήσεις, περισσότερα όνειρα, περισσότερη μαγειρική δημιουργία. Οι κουζίνες ανάβουν ξανά και το ταξίδι ξεκινά. MasterChef 10, σύντομα στο Star» γράφει η περιγραφή του βίντεο.