Επιστρέφει το «Παρά Πέντε» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες σήμερα, με ένα επετειακό επεισόδιο.

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και «παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας» αναφέρει το Mega.

«Οι τηλεθεατές, οι χρήστες στα social media, νέες και παλιότερες γενιές κράτησαν το Παρά Πέντε ζωντανό όλα αυτά τα 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις ατάκες που έγραψαν ιστορία στην καθημερινότητά τους» συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

«Αυτή η διαρκής και αδιάλειπτη αγάπη του κοινού είναι που έκανε επιτακτική αυτή τη μοναδική βραδιά. Το ''Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά'' είναι ακριβώς αυτό: Ένα πάρτι, ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα για να γιορτάσουμε από κοινού με τους φανατικούς της κωμικής σειράς αυτά τα συγκινητικά γενέθλια» ανέφερε η ανακοίνωση του καναλιού.

Το επετειακό επεισόδιο για το «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» έρχεται στο Mega σήμερα, Τρίτη 23/12, στις 21:00.

Παρά Πέντε: Οι αναρτήσεις των ηθοποιών λίγες ώρες πριν το επετειακό επεισόδιο

«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. 20 χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ» γράφει ο επίσημος λογαριασμός στο Instagram.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης γράφει σε δύο αναρτήσεις του: «Μπορεί να μην ξέρω τι κάνετε τώρα, ξέρω όμως τι θα κάνετε αύριο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00! Η πεντάδα του Παρά Πέντε επιστρέφει για ένα και μοναδικό Χριστουγεννιάτικο reunion. Σε 1 μέρα. Αύριο, στις 21:00. Ξανά στον ίδιο καναπέ, παρέα!».

«Πέρασαν 20 χρόνια.... για μια μερα ακομα;» τονίζει ο Αργύρης Αγγέλου στη δική του ανάρτηση.

Δημοσίευση στα social έκανε και η Ζέτα Μακρυπούλια, σχολιάζοντας: «Πρόβες,ετοιμασίες και μεγάλη ανυπομονησία. Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα είμαστε ξανά όλοι μαζί. Είστε έτοιμοι;».

Ο Μιχάλης Μαρίνος, στο δικό του post, επισημαίνει: «Ντάλια και Αλέξης ..20χρονια μετά! On set! Μα ποσο αγαπημένη απίθανη ειναι..σε λατρεύω».