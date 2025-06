H Lady Gaga στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Wednesday» του Netflix

Η Lady Gaga επιβεβαιώθηκε επίσημα πως θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Wednesday».

Λίγες ώρες αφότου το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ για τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο της σειράς, έγινε γνωστό πως η Lady Gaga θα είναι guest star, με τους θαυμαστές να κατακλύζουν τα social media με χιλιάδες σχόλια για την είδηση.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του Tudum, την ετήσια παγκόσμια εκδήλωση θαυμαστών του Netflix, που παρουσιάζει αποκλειστικά περιεχόμενα, ανακοινώσεις και ζωντανές εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες και δημιουργούς.

Εκεί οι παραγωγοί του «Wednesday» επιβεβαίωσαν επίσημα τη συμμετοχή της, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές. Σημειώνεται πως η Lady Gaga είχε ήδη συνδεθεί με τη σειρά, λόγω του «Bloody Mary», του κομματιού που ακούστηκε σε σκηνή της πρώτης σεζόν και έκτοτε έγινε σήμα κατατεθέν της σειράς.

Jenna Ortega joined the stage during Lady Gaga's performance at Netflix's TUDUM event! pic.twitter.com/DKhJbVVzWE