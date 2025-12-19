Η πρεμιέρα Μαζωνάκη μετά τη μήνυση: «Είμαι ο Γιώργος, είμαι εδώ και είμαι αληθινός»

Πρεμιέρα είχε χθες το βράδυ, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης στην «Ακτή Πειραιώς».

«Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε, να σας συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν ανέβηκε στην σκηνή και ερμήνευσε τις επιτυχίες του σε ένα κατάμεστο νυχτερινό κέντρο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα», με το κοινό να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο τραγουδιστής είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, με τον ίδιο να τονίζει στις κάμερες: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο θέλω να βγει η αλήθεια».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό - Μήνυση σε τρία πρόσωπα»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega διευκρίνισε πως ο καλλιτέχνης έχει υποδείξει στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Ασφάλειας Αττικής, τον «ηθικό αυτουργό», ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από την καταγγελία για ασελγείς πράξεις. «Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα υποβάλλουμε μήνυση σε τρία πρόσωπα, με τα μηνύματα όπου του ζητούν χρήματα» σημείωσε ο κ. Λυκούδης για την υπόθεση Μαζωνάκη.

«Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης. Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού, έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν και πιο συγκεκριμένα από τέλη Αυγούστου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία που του πρότειναν» διευκρίνισε ο κ. Λυκούδης ως προς τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται πίσω από την υπόθεση με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

«Έκτοτε, έχει υποστεί έναν σωρό εκβιαστικές πρακτικές, χρησιμοποιήθηκαν βαριά ονόματα των φυλακών δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή και στην υγεία του, και επειδή ο Μαζωνάκης δεν ενέδωσε, δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούριο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί, δηλαδή ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν τη ζωή και την υπόληψή του» πρόσθεσε και κατέληξε: «Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα υποβάλλουμε μήνυση σε τρία πρόσωπα, με τα μηνύματα όπου του ζητούν χρήματα. Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης».

