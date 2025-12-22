Σμαράγδα Καρύδη: «Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου»

Η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε μια συνέντευξη διαφορετική από όσες μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα, στο «Θάρρος ή Αλήθεια», στο κανάλι του Fipster στο YouTube.

Λίγες ημέρες πριν το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε», η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και έπαιξε το παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια» μιλώντας για όλα χωρίς περιστροφές.

Η δημοφιλής ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία της μέχρι σήμερα και απάντησε και στα Google trends με το όνομά της.

Αναλυτικότερα, οι χρήστες του διαδικτύου αναζήτησαν πληροφορίες για την προσωπική της ζωή με την ίδια να απαντά ανοιχτά σε όλα.

«Ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι» ανέφερε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη.

«Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια On – Off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι», συνέχισε.

Τέλος, απαντώντας στις αναζητήσεις για τον Σταύρο Ξαρχάκο, ανέφερε πως «ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη».