Σε λίγες ημέρες κάνουν πρεμιέρα τα νέα επεισόδια της πετυχημένης σειράς Wednesday στο Netflix.

Η Τζένα Ορτέγκα επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της σκοτεινής, ευφυούς και απρόβλεπτης Wednesday Addams.

Η σειρά ακολουθεί «τα χρόνια της Wednesday Addams ως φοιτήτρια καθώς προσπαθεί να κατακτήσει την αναδυόμενη ψυχική της ικανότητα, να αποτρέψει μια δολοφονική επίθεση και να λύσει το μυστήριο που ενέπλεξε τους γονείς της».

Wednesday 2: Πότε κάνουν πρεμιέρα τα νέα επεισόδια στο Netflix

Τα νέα επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται στις 6 Αυγούστου, με τη δεύτερη σεζόν να είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έρχεται τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, ενώ το δεύτερο και τελευταίο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο μέρος της επερχόμενης δεύτερης σεζόν πρόκειται να επικεντρωθεί στην «οικογένεια, τους φίλους και τους παλιούς αντιπάλους, ωθώντας τη Wednesday σε μια ακόμη χρονιά απολαυστικά σκοτεινού και αλλόκοτου χάους».

Το καστ συμπληρώνουν οι Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax), Victor Dorobantu (Thing), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Ritchie Santiago), Jamie McShane (Sheriff Donovan Galpin) και Fred Armisen (Uncle Fester).

Wednesday 2: Η πρεμιέρα στο Λονδίνο

Μάλιστα, παγκόσμια πρεμιέρα έκανε η δεύτερη σεζόν της σειράς «Wednesday» στο Λονδίνο.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και η Τζένα Ορτέγκα ήταν παρούσες σε εκδήλωση που διοργανώθηκε ενόψει της κυκλοφορίας της συνέχειας της σειράς του Netflix «Wednesday», στο οποίο συμπρωταγωνιστούν.

Οι δυο ηθοποιοί πόζαραν σε ένα μωβ χαλί στρωμένο στο Central Hall στο Γουέστμινστερ, στο κεντρικό Λονδίνο.

Η Τζένα Ορτέγκα, η οποία υποδύεται τη «Wednesday» άφησε τη χαρακτηριστική μαύρη ενδυμασία του χαρακτήρα της και εμφανίστηκε με ένα χρυσό στενό φόρεμα με τα μαλλιά της πιασμένα σε μια χαλαρή αλογοουρά.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η οποία υποδύεται τη μητέρα της προβληματικής έφηβης, φορούσε ένα μαύρο τούλινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν ψηλό κότσο.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην εκδοχή του χαρακτήρα που υποδύθηκε η Αντζέλικα Χιούστον- η οποία εμφανίστηκε στις ταινίες της δεκαετίας του '90 «Η Οικογένεια Άνταμς» και «Αξίες της Οικογένειας Άνταμς»- η Μπίλι Πάιπερ έλαμπε καθώς πόζαρε ντροπαλά για τις κάμερες, κρατώντας το φωτεινό πορτοκαλί, χαλαρό και κυματιστό της πρόσωπο πάνω από τους ώμους της.

Η Μπίλι είναι μια από τις νέες προσθήκες στο φετινό καστ, υποδυόμενη την Ισιδώρα Κάπρι, τη δασκάλα μουσικής στην Ακαδημία Nevermore.

The Addams family at the premiere of 'WEDNESDAY' Season 2! pic.twitter.com/L48DQ4qQbf — Wednesday (@WednesdaysDaily) July 30, 2025

Joy Sunday, Jenna Ortega and Emma Myers stuns at the premiere for 'WEDNESDAY' Season 2! pic.twitter.com/HejV95zgRC — Wednesday (@WednesdaysDaily) July 30, 2025

JENNA ORTEGA AT THE PREMIERE OF WEDNESDAY SEASON 2. pic.twitter.com/UveB57ryRL — pop culture gal (@allurequinn) July 30, 2025

Emma Myers's look is TO DIE FOR at the Wednesday Season 2 London Premiere. | 📸: Getty pic.twitter.com/hWORifap4P — Netflix (@netflix) July 30, 2025