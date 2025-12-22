Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις “Άγριες Μέλισσες” είπε να μην συμμετέχω γιατί ήμουν φίλος του Λιγνάδη»

Σε μία αποκάλυψη για την εποχή που έπαιζε στις «Άγριες Μέλισσες» προχώρησε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο γνωστός ηθοποιός το μεσημέρι της Κυριακής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» στον Alpha, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την παράσταση «Cancel» στην οποία πρωταγωνιστεί. Μάλιστα με αφορμή αυτό, αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα περιστατικό που είχε συμβεί την εποχή που έπαιζε στη σειρά.

Συγκεκριμένα, επειδή πριν κάποια χρόνια ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε δηλώσει ότι έκανε παρέα με τον Δημήτρη Λιγνάδη, ένας ηθοποιός από τη σειρά είχε ζητήσει να μη συμμετέχει για αυτό τον λόγο.

«Βεβαίως έχω δει το όνομα μου δίπλα στο cancel. Δε μου έκανε κάτι, δεν ένιωσα άσχημα. Δεν είπα ότι κάποιος θέλει να μου κάνει κακό. Δεν άφησα να μου κάνει κακό. Και επίσης δεν απάντησα. Δεν ήθελα δηλαδή να βάλω άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα του μίσους. Δε με ενδιέφερε. Εγώ προτιμώ να αφήνω αυτό να συμβαίνει», ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Όταν ξεκίνησε το MeToo στο ελληνικό θέατρο, εγώ είπα για κάποιον από τους ανθρώπους που κατηγορηθήκανε: «Μην κάνουμε ότι δεν έχουν υπάρξει φίλοι μας». Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπάρξει φίλος. Με αυτόν έχουμε φάει, έχουμε πιει. Με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν αυτό που έχει συμβεί, που έχει κατηγορηθεί, ο Δημήτρης είναι ένοχος ή όχι. Μην κάνουμε εμείς από πριν τους ανθρώπους που θα τον καταδικάσουν, θα τον κατακρεουργήσουν. Ας αφήσουμε τα πράγματα να λειτουργήσουν. Αυτό λοιπόν κατευθείαν ήταν Cancel Χειλάκης», συνέχισε.

«Cancel γενικά η δουλειά είκοσι ανθρώπων που θα ήταν μέσα και ο Χειλάκης και λες, ρε παιδιά μήπως να μη δουλέψω στη δουλειά σας γιατί μπορεί να κινδυνεύει λόγω του cancel που έχω δεχτεί; Cancel σχεδόν από τις Άγριες Μέλισσες. Ζήτησε κάποιος συνάδελφος να μην πάω. Κάποιος συνάδελφος έστειλε ένα μήνυμα στον σκηνοθέτη: «Μην τον πάρεις γιατί αυτός είναι φίλος του Λιγνάδη», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Φοβερό δεν είναι; Αυτό λοιπόν είναι ένα cancel. Δεν μπήκα στη διαδικασία ούτε να απαντήσω, ούτε να “εκδικηθώ” τον άνθρωπο που πήγε να μου κάνει κακό. Επαγγελματικό κακό. Γιατί δεν ήθελα να βάλω άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα του μίσους. Νομίζω πως ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος μου έστειλε ένα γραπτό μήνυμα αργότερα, μου ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά δεν του απάντησα ποτέ. Δεν του έδωσα σημασία», κατέληξε.