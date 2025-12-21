Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η νέα δήλωση για τα γυρίσματα του Maestro

Ο σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στο Open και στην εκπομπή «Celebrities», όπου στάθηκε στη σειρά Maestro και στην ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την τέταρτη σεζόν.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρέθηκε στη Βουδαπέστη με συντελεστές της σειράς, όπου πραγματοποιείται μέρος των γυρισμάτων, αναφέροντας τα εξής: «Πήγε πάρα πολύ καλά, συνεχίζουμε όμως να κάνουμε γυρίσματα για το Maestro. Έχουμε ακόμη καιρό για να τα ολοκληρώσουμε, τον Απρίλη θα το κάνουμε».

Maestro: Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για τη σεζόν

Παρόλο που υπήρχε αρκετή φημολογία για την επιστροφή του «Maestro», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν είχε προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Όμως, η Κλέλια Ανδριολάτου, με μία ανάρτησή της στο Instagram, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ανακοίνωσε την τέταρτη σεζόν της σειράς, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και όπως έγινε γνωστό, οι ήρωες της σειράς μετέβησαν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος του.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες», είχε γράψει στην πρώτη του ανάρτηση ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.