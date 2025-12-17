Γιάννης Ζουγανέλης για Ελεωνόρα: «Ο τρόπος που προσεγγιζόμαστε τελευταία έχει μέτρο την τοξικότητα και όχι την αλήθεια»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη σήμερα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα σχόλια που αφορούν την κόρη του, Ελεωνόρα.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» νωρίτερα το πρωί της Τρίτης και μίλησε για την πορεία του αλλά και την οικογένειά του.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, τον ρώτησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, πως νιώθει όταν λόγω του ότι εκτίθενται στα φώτα της δημοσιότητας, μπορεί να ακούσει κάτι για την κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, αλλά και πώς αντιδρά.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε αρχικά πως δεν θέλει να μπαίνει στη διαδικασία να απαντά σε διάφορα δημοσιεύματα και σχόλια που αφορούν τη ζωή της, όμως το έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν.

«Έχω υπερασπιστεί το παιδί μου αλλά ούτε και η Ελεωνόρα θέλει τη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο. Αλλά το έχω κάνει πολλές φορές», ανέφερε αρχικά.

«Ο τρόπος που προσεγγιζόμαστε έχει μέρος την τοξικότητα και όχι την αλήθεια. Έχω σοκαριστεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στα social media, είναι θεμιτό να είμαστε όλοι μέσα για να μπορούμε να επικοινωνούμε», συνέχισε.