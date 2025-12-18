Γιώργος Καρτελιάς: Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ με έμφραγμα ο ραδιοφωνικός παραγωγός

Μία εξαιρετικά σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε πριν λίγες ημέρες ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής, Γιώργος Καρτελιάς, καθώς έπαθε έμφραγμα.

Ο Γιώργος Καρτελιάς μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τρίτης σε εκπομπή του Alpha, αποκάλυψε πως έπαθε έμφραγμα και χρειάστηκε να μείνει συνολικά 15 ημέρες στο νοσοκομείο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έμεινε έξι ημέρες στην εντατική και πήρε εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου, μετά το τέλος της περιπέτειάς του.

«Ήμουν στο γραφείο, έκανα δουλειά και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος. Σκέφτηκα ότι θα είναι κάτι μυϊκό, ίσως η καρδιά. Ένιωσα και ένα μούδιασμα στο χέρι. Γύρισα στο σπίτι και είπα στη σύζυγό μου ότι μάλλον περνάω έμφραγμα», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή και περιγράφοντας τα όσα πέρασε.

«Πήγα στο νοσοκομείο. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, συνομιλούσα με τις νοσοκόμες και μάλιστα το είχα πάρει λίγο στο “ψιλό”, στον χαβαλέ», συνέχισε.

«Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά σε περίεργους και δυνατούς πόνους», κατέληξε μιλώντας στην εκπομπή.

Μάλιστα μέσω μίας ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μέσα από το νοσοκομείο, ευχαρίστησε το κοινό του για τις ευχές αλλά και το ενδιαφέρον, όλο αυτό το διάστημα.