Μόνος στο σπίτι: Όταν ο Κέβιν πήγε για ψώνια έδωσε λιγότερo από 20 δολάρια - Τώρα πόσο θα κόστιζαν τα ίδια προϊόντα;

Αν ξαναβλέπετε το «Μόνος στο σπίτι» αυτές τις γιορτές, μια συγκεκριμένη σκηνή μπορεί να σας κάνει εντύπωση. Ο χαρακτήρας του Κέβιν ΜακΚάλιστερ πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Φεύγει με αρκετά ψώνια και ξοδεύει μόλις 19,83 δολάρια.

Η ταινία του 1990 ακολουθεί τις περιπέτειες του Κένιν, τον οποίο υποδύεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν, όταν οι γονείς του τον ξεχνούν κατά λάθος καθώς φεύγουν για το Παρίσι για τα Χριστούγεννα.

Πόσο θα κόστιζαν τα ψώνια του Κέβιν το 2025;

Όπως και τις προηγούμενες γιορτές, τα βίντεο που έχουν γίνει viral στο TikTok υπογραμμίζουν τον πληθωρισμό που έχουν υποστεί τα είδη διατροφής τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ανάρτηση στο TikTok εκτιμά ότι ο Κέβιν θα ξόδευε περίπου 56 δολάρια για τα ίδια προϊόντα το 2025.

Το συνολικό κόστος των προϊόντων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις τιμές του σούπερ μάρκετ Schnucks, ενός καταστήματος κοντά στην κατοικία των ΜακΚάλιστερ στο προάστιο του Σικάγου. Τόσο θα κόστιζαν τα ψώνια του Κέβιν φέτος:

Μισό γαλόνι γάλα: 1,44 δολάρια

Μισό γαλόνι χυμός πορτοκάλι: 5,69 δολάρια

Μεγάλο λευκό ψωμί: 2,89 δολάρια

Δείπνο: 2,99 δολάρια

Κατεψυγμένα μακαρόνια με τυρί: 2,99 δολάρια

Υγρό απορρυπαντικό: 12,99 δολάρια

Μεμβράνη: 4,29 δολάρια

Φύλλα στεγνωτηρίου: 8,19 δολάρια

Χαρτί υγείας: 6,49 δολάρια

Παιχνιδάκια στρατιωτάκια: 5,99 δολάρια

Ο Κέβιν θα είχε ξοδέψει 53,95 δολάρια συν φόρους το 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση τιμών 167% τα τελευταία 35 χρόνια.

Με πληροφορίες από USA Today