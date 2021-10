Λίγους μήνες αφότου το Bridgerton έγινε η δημοφιλέστερη σειρά του Netflix, το Squid Game έφτασε για να αναλάβει τα ηνία.

Το κορεάτικο δράμα είναι πλέον και επίσημα η πιο δημοφιλής σειρά όλων των εποχών στην πλατφόρμα.

Το Netflix ανακοίνωσε την είδηση ​​με ένα tweet, όπου ανέφερε πως «Το Squid Game έφτασε επίσημα τους 111 εκατομμύρια φανς - καθιστώντας τη σειρά την πιο δημοφιλή μας (στην ιστορία του Netflix)».

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Τα 111 εκατομμύρια από εσάς που εντάχθηκαν στις τάξεις των VIP, κάνοντας το Squid Game το νούμερο 1 σόου μας στον κόσμο. Και όσο για τους υπόλοιπους, θα αδράξετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε το παιχνίδι;» λέει στο βίντεο που προβάλει αποσπάσματα από τη σειρά.

Το Netflix αποκάλυψε πρόσφατα τις σειρές και τις τηλεοπτικές εκπομπές με τις περισσότερες προβολές, με το Bridgerton να κυριαρχεί σε 82 εκατομμύρια νοικοκυριά και 625 εκατομμύρια ώρες προβολής. Φαίνεται όμως, ότι το Squid Game έχει ξεπεράσει κάθε ανταγωνισμό.

Ωστόσο, μία δεύτερο σεζόν μοιάζει ασαφής προς το παρόν. Ο δημιουργός και σκηνοθέτης της σειράς, Hwang Dong-hyuk ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε πρόσφατα ότι «Είναι αρκετά κουραστικό να το σκέφτομαι. Αλλά αν έκανα (δεύτερη σεζόν), σίγουρα δεν θα το έκανα μόνος μου. Θα σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω ένα δωμάτιο γεμάτο σεναριογράφους και πολλούς έμπειρους σκηνοθέτες».

Πάντως το Netflix επιμένει να τροφοδοτεί το κοινό με ιστορίες του Squid Games. Σε νέα ανάρτηση ανέβασε φωτογραφίες με τoυς πρωταγωνιστές σε πιο χαλαρή διάθεση.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

Perhaps the real Squid Game was the friends we made along the way pic.twitter.com/jiZbclLjGx