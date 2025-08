Η Άντι Σακς επέστρεψε και φοράει Rabanne: Όλα όσα ξέρουμε για το «The Devil Wears Prada 2»

Η Άντι Σακς επιστρέφει. Και αυτή τη φορά, η στιγμή δεν είναι μόνο στυλιστικά εμβληματική αλλά και βαθιά συγκινητική για τους λάτρεις της μόδας και της ποπ κουλτούρας. Δεκαεννέα χρόνια μετά την πρεμιέρα του The Devil Wears Prada το 2006, το σίκουελ του cult-classic fashion film είναι πλέον γεγονός, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει επίσημα από τον Ιούλιο του 2025 στη Νέα Υόρκη.

Η Αν Χάθαγουεϊ εθεάθη σε πλήρη μεταμόρφωση ως «Andy Sachs 2.0», με ενδυματολογικές επιλογές που φωνάζουν digital media titan. Έχει αφήσει πίσω της τις κλασικές μπότες Chanel (ναι, εκείνες του «Are you wearing the Chanel boots?») για ένα ζευγάρι vintage σανδάλια Chanel με ανοιχτή μύτη – και χτίζει ένα σύγχρονο wardrobe που ισορροπεί ανάμεσα στο old money και το office siren look, με κομμάτια υψηλής ραπτικής αλλά και vintage πινελιές.

Στο πλευρό της, όπως και τότε, η Μιράντα Πρίστλι της Μέριλ Στριπ και η Έμιλι Τσάρλτον της Έμιλι Μπλαντ, που εμφανίστηκαν επίσης στα γυρίσματα στη Μανχάταν – δημιουργώντας ακαριαία μια paparazzi φρενίτιδα. Οι εικόνες από τα σετ, με το καστ να παρελαύνει στους δρόμους του Upper East Side, προσφέρουν ήδη μια πρόγευση του τι θα πει «Prada sequel fashion».

Και σαν να μην έφταναν οι τρεις βασικές πρωταγωνίστριες, το καστ εμπλουτίζεται από γνώριμες και νέες παρουσίες: ο Stanley Tucci επιστρέφει στον ρόλο του Nigel, ενώ ανάμεσα στους νεοεισερχόμενους είναι η Simone Ashley και η Pauline Chalamet, προσθέτοντας νέα αίγλη στο σύμπαν του Runway.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο IndieWire, η σεναριογράφος Aline Brosh McKenna εμφανίστηκε ψύχραιμη απέναντι στην προσοχή των media: «Ξέραμε ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον. Προσωπικά δεν είχα βιώσει τέτοια προσέλευση κόσμου στα γυρίσματα, αλλά αυτή είναι η εποχή που ζούμε. Όσο όλοι είναι ασφαλείς, είναι τιμή να υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία».

Και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Ήδη, οι fashion insiders χαρτογραφούν κάθε εμφάνιση των ηθοποιών – από το λαμπερό φόρεμα Rabanne που φορά η Χάθαγουεϊ σε μια σκηνή χορού στους δρόμους με συνοδό που θυμίζει Mr. Big (τον υποδύεται ο Patrick Brammall) μέχρι τα tailored παλτό της Στριπ και τα bodycon κοστούμια της Μπλαντ.

Η εικόνα της Άντι Σακς να χορεύει στους δρόμους, ντυμένη με ιριδίζον φόρεμα και χαμογελώντας σαν να ζει το δικό της Carrie Bradshaw moment, είναι ήδη viral – και κάνει σαφές ότι το νέο κεφάλαιο του The Devil Wears Prada δεν είναι απλώς μια νοσταλγική επιστροφή, αλλά ένα update με επίγνωση της εποχής, της μόδας και της δύναμης της εικόνας.