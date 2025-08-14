Η Τέιλορ Σουίφτ ξεχωρίζει πέντε σημεία από το love story της με τον Τράβις Κέλσι 

Η εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ στο podcast «New Heights» - που παρουσιάζουν ο σύντροφός της Τράβις Κέλσι και ο αδελφός του, Τζέισον- δεν περιείχε μόνο νέα για το επόμενο άλμπουμ ή την καριέρα της.

Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε και για τη σχέση της, καθισμένη δίπλα στον σύντροφό της. Η ίδια η εμφάνιση στο podcast άλλωστε ήταν το κλείσιμο του κύκλου της κοινής τους ιστορίας που ξεκίνησε το 2023. Εκείνη την εποχή, ο Κέλσι είχε αποκαλύψει ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να της δώσει τον αριθμό του μέσω ενός βραχιολιού φιλίας, σε συναυλία της. Λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν, με τη σχέση να γίνεται δημόσια όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε στους αγώνες των Kansas City Chiefs.

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε τόσο τη νίκη της ομάδας στην παράταση στο Super Bowl 2024 όσο και την ήττα της στον φετινό τελικό, ενώ ο Κέλσι έκανε μια cameo εμφάνιση ως εφεδρικός χορευτής σε συναυλία της.

Την Τετάρτη, το ζευγάρι θυμήθηκε μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του, αποκαλύπτοντας πέντε σημεία καθοριστικά για τη σχέση τους.

1. Η αγαπημένη στιγμή της Τέιλορ Σουίφτ στο γήπεδο

Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ότι έπρεπε να πειστεί από τη μητέρα του Κέλσι να κατέβει στο γήπεδο μετά την πρόκριση των Chiefs στο Super Bowl 2024: «Βγαίνω σε αυτό το γήπεδο και σκέφτομαι “Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου” - τόσα πολλά φώτα, τόσες πολλές κάμερες. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο από τα μέσα ενημέρωσης. Και πέντε λεπτά πριν, δεν είχα ιδέα ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η στιγμή ήταν εντελώς απρόβλεπτη: «Βιώνω όλο αυτό το έντονο σενάριο που δεν είχα ιδέα πέντε λεπτά πριν το ζήσω, και είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις».

2. Το podcast που «σύστησε» τον Κέλσι στην Τέιλορ Σουίφτ και η «πόρτα» που έφαγε στα παρασκήνια της συναυλίας της

Η Σουίφτ ευχαρίστησε το «New Heights», λέγοντας: «Χρωστάω πολλά σε αυτό το podcast. Μου χάρισε έναν σύντροφο, από τότε που ο Τράβις αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σαν προσωπική εφαρμογή γνωριμιών πριν από περίπου δύο χρόνια».

Η ίδια περιέγραψε την πρώτη προσέγγιση του Κέλσι ως «άγρια, ρομαντική χειρονομία»: «Ήταν σαν να λέει απλά “Θέλω να βγούμε ραντεβού” - χωρίς να περάσει από μάνατζερ, χωρίς δημόσιες σχέσεις. Ήρθε κατευθείαν με τον Πάτρικ Μαχόουμς και σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να βρεθεί στα παρασκήνια έτσι απλά». Η Σουίφτ εξήγησε πάντως πως αυτό δεν λειτούργησε: «Δεν είναι πια το 1973. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας».

3. Τέιλορ Σουίφτ: Η παρομοίωση με την ταινία «Say Anything»

Παρά την αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια, το «shout-out» του Κέλσι στο podcast άγγιξε τη Σουίφτ: «Ήταν σαν σκηνή από το Say Anything, με τον Τζον Κιούσακ να κρατάει το boom box κάτω από το παράθυρο. Είναι κάτι για το οποίο γράφω τραγούδια και ήθελα να μου συμβεί από τότε που ήμουν έφηβη».

Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντας ότι επέστρεψε στο podcast «ως ευχαριστώ»: «Κοίτα αυτό!» είπε αγκαλιάζοντας το πρόσωπο του Κέλσι με τα χέρια της. Και εκείνος ανταπέδωσε, φιλώντας το χέρι της: «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο».

4. Το χιούμορ που έδεσε Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι δυο τους αντάλλαξαν τρυφερά σχόλια και αστεία. Ο Κέλσι την αποκάλεσε: «Την καλύτερη τραγουδοποιό όλων των εποχών». Στο οποίο εκείνη απάντησε γελώντας: «Λέει ο φίλος της».

Η Σουίφτ είπε ότι την κέρδισε με το χιούμορ του και τον χαρακτήρισε: «Ένα ανθρώπινο θαυμαστικό - το είδος του ανθρώπου που ανεβάζει τη διάθεση όλων». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πολλοί, μεταξύ αυτών και ο οικογενειακός της φίλος και προπονητής των Chiefs, Άντι Ριντ, της μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Κέλσι μετά το πρώτο του «shout-out» στο podcast.

5. Η στάση της Τέιλορ Σουίφτ απέναντι στη δημοσιότητα

Ο Κέλσι έχει προσαρμοστεί στην παγκόσμια προσοχή γύρω από τη σχέση τους, ενώ η Σουίφτ παραμένει μακριά από τα social media και αποφεύγει να ανοίγει τα μηνύματά της. Όπως τόνισε: «Τρομοκρατούμαι να ανοίξω τα DM μου. Το να αναστατώνεσαι από τα σχόλια στο διαδίκτυο είναι χάσιμο χρόνου». Και συμπλήρωσε: «Πρέπει να σκέφτεσαι την ενέργειά σου σαν κάτι πολύτιμο, σαν πολυτέλεια. Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν την έκθεση».

Με πληροφορίες από New York Times, The Washington Post

