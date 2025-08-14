TV & MEDIA
«Wednesday Part 2»: Νέο τρέιλερ με τη Lady Gaga να ακούγεται - Μυστήριο γύρω από τον ρόλο της

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για τα τέσσερα τελευταία επεισόδια της δεύτερης σεζόν, όπως και αρκετά στιγμιότυπα 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Wednesday Part 2»: Νέο τρέιλερ με τη Lady Gaga να ακουγεται - Μυστήριο γύρω από τον ρόλο της
Φωτ: Netflix
0

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για τα τέσσερα τελευταία επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς «Wednesday», αποκαλύπτοντας την επιστροφή-έκπληξη της διευθύντριας Γουίμς (Γουέντλιν Κρίστι), η οποία  πέθανε στο φινάλε της πρώτης σεζόν.

Στις πρώτες σκηνές, η Wednesday Addams (Τζένα Ορτέγκα) ξυπνά από το κώμα στο οποίο είχε βυθιστεί μετά την επίθεση του Τάιλερ (Χάντερ Ντούαν) στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Willow Hill. Δίπλα της εμφανίζεται η Γουίμς, ντυμένη νοσοκόμα, με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Ξύπνα, υπναρού! Έτοιμη για το μπάνιο σου;» Λίγο αργότερα, οι δυο τους βρίσκονται σε ένα αλλόκοτο, ονειρικό τοπίο, με μια πόρτα που οδηγεί στο πουθενά και ένα τεράστιο άγαλμα γοργόνας με τζάκι στο στόμα.

Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix

«Αυτό δεν είναι η κόλαση, δεσποινίς Addams, αλλά καταλαβαίνω τη σύγχυση», λέει η Γουίμς, προτού αποκαλύψει: «Είμαι η καινούρια σου πνευματική οδηγός. Έκπληξη!»

Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix

Το τρέιλερ δείχνει ακόμη την ένταση ανάμεσα στη Wednesday και την Ένιντ (Έμα Μάγερς), όταν η πρώτη της αποκαλύπτει ότι ο Τάιλερ σκοπεύει να σκοτώσει και τις δύο. «Να το εμποδίσεις; Εσύ φταις που το έσκασε», απαντά η Ένιντ. Η Γουίμς, που μόνο η Wednesday μπορεί να δει, συμφωνεί μαζί της.

Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix

«Wednesday Part 2»: Το μυστήριο με τον ρόλο της Lady Gaga

Ακολουθούν ταχείες σκηνές από το Nevermore και το Jericho, με τη φωνή της Γουίμς να προειδοποιεί: «Αν δεν βιαστείς, δεν θα έχει μείνει τίποτα για να σώσεις». Στο τέλος ακούγεται μια άλλη φωνή, που θυμίζει έντονα τη Lady Gaga: «Πρόσεχε, θα υπάρξει τίμημα». Η ποπ σταρ έχει ανακοινωθεί ως guest στη σεζόν, αλλά ο ρόλος της παραμένει μυστήριο.

Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix
Φωτ: Netflix

Μαζί με το τρέιλερ, κυκλοφόρησαν και νέες φωτογραφίες από τα επεισόδια, που θα ολοκληρώσουν τη δεύτερη σεζόν της πιο σκοτεινής μαθήτριας του Nevermore.

Με πληροφορίες από Variety 

