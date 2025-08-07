TV & MEDIA
Το «ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ» με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα μεταφέρεται στην τηλεόραση

Το teaser της κωμικής σειράς και οι πληροφορίες για περιεχόμενο των επεισοδίων

LifO Newsroom
Τα χιουμοριστικά βίντεο της Έλενας Χαραλαμπούδη και του Αλέξανδρου Τσουβέλα που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views μεταφέρονται στη μικρή οθόνη.

Οι ιστορίες του κωμικού ζευγαριού έρχονται στον ΣΚΑΪ γίνονται σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές, και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ είναι μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με τη συγκίνηση και που φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το ΤΟΤΕ είναι τα ‘80s-‘90s, το ΤΩΡΑ είναι το 2025.

Για το teaser που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός, χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο βίντεο των Χαραλαμπούδη και Τσουβέλα, που υποδύονται ζευγάρι των 80s που πηγαίνει με τα παιδιά για διακοπές στο χωριό.

