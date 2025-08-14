TV & MEDIA

Η Beyoncé κέρδισε το πρώτο της Emmy για το «Beyoncé Bowl»

Κατέκτησε το πρώτο της Emmy για τα κοστούμια του μουσικού υπερθεάματος «Beyoncé Bowl», που προβλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων 2024 στο Netflix

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Beyoncé προσθέτει ακόμη ένα βραβείο στη μακρά λίστα διακρίσεών της, κατακτώντας το πρώτο της Emmy για τα κοστούμια του μουσικού υπερθεάματος «Beyoncé Bowl», που προβλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων 2024 στο Netflix.

Η 43χρονη σταρ βραβεύτηκε στην κατηγορία Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming, μαζί με την επικεφαλής ενδυματολόγο Σιόνα Τουρίνι και την ομάδα της.

Το εντυπωσιακό σόου, που πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα Baltimore Ravens – Houston Texans στο Χιούστον, ήταν η πρώτη ζωντανή παρουσίαση τραγουδιών από το Grammy-βραβευμένο άλμπουμ Cowboy Carter. Η Μπιγιονσέ ερμήνευσε επιτυχίες όπως Blackbiird, 16 Carriages και Ya Ya, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν ο Post Malone, ο Shaboozey και η κόρη της, Μπλου Άιβι.

Η τραγουδίστρια είναι υποψήφια για ακόμη δύο Emmy — στις κατηγορίες Outstanding Directing for a Variety Special και Outstanding Variety Special (Live) — όπου θα αναμετρηθεί με τον σύζυγό της, Jay-Z, για το Super Bowl Halftime Show του 2025.

Η τελετή απονομής των Creative Arts Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες, ενώ τα Primetime Emmy Awards θα διεξαχθούν στις 14 Σεπτεμβρίου.

