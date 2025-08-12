Σοφία Σεϊρλή: Τι θα γίνει με τον ρόλο της στη νέα μίνι σειρά της ΕΡΤ «Αύριο» - Η τραγική ειρωνεία στο σενάριο

Τραγικό θάνατο βρήκε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, την Κυριακή 10 Αυγούστου, στους Φούρνους της Ικαρίας.

Η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, όταν, καθώς κολυμπούσε στην παραλία Καμάρι, στους Φούρνους Ικαρίας παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα.

Η συμμετοχή της στη νέα σειρά της ΕΡΤ «Αύριο» ήταν η τελευταία της δουλειά.

Μάλιστα, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Σοφία Σεϊρλή είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τη σειρά «Αύριο» που θα προβληθεί στην ΕΡΤ το φθινόπωρο.

Το «Αύριο» είναι μια μίνι σειρά του Γιώργου Γκικαπέππα και πρόκειται για την πρώτη ιστορία διάσωσης που θα προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση.

«Πού να φανταστεί κανείς μας ότι την Τετάρτη 6 Αυγούστου η Σοφία θα έκανε το τελευταίο της γύρισμα, μια μέρα πριν φύγει για τους Φούρνους. Το σοκ όλων μας είναι μεγάλο. Εγώ και όλες και όλοι οι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες στεκόμαστε αμήχανοι μπροστά σ’ αυτήν την τραγική απώλεια. Η Σοφία υπήρξε μια σπουδαία ηθοποιός και καλλιτέχνιδα που έφυγε άδοξα μέσα στα κύματα», έγραψε ο Γιώργος Γκικαπέππας στα social.

Επίσης, ο παραγωγός της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ «Αύριο», Διονύσης Παναγιωτάκης, και ο δημιουργός της, Γιώργος Γκικαπέππας, ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της στη συγκεκριμένη σειρά ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της.

Η υπόθεση της σειράς

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό.

Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, τρελοί για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.