Το ενδιαφέρον για εκμάθηση κορεατικών έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα καθώς η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά Squid Game του Netflix κάνει παγκόσμια επιτυχία.

Η εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo ανακοίνωσε ότι η σειρά φαίνεται πως ώθησε τόσο τους αρχάριους όσο και τους υφιστάμενους μαθητές να θέλουν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες στα κορεάτικα.

Η Duolingo ανέφερε αύξηση 76% στους νέους χρήστες που εγγράφονται για να μάθουν κορεατικά στη Βρετανία και 40% στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις πρώτες δύο βδομάδες μετά την πρεμιέρα της σειράς.

Η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix

Στο μεταξύ, το Squid Game έγινε και επίσημα η δημοφιλέστερη σειρά του Netflix, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα.

Πιο συγκεκριμένα, το κορεατικό δράμα έφτασε τις 111 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 28 ημέρες της κυκλοφορίας του, ξεπερνώντας και το «Bridgerton» που μετρούσε 82 εκατομμύρια θεάσεις.

Σημειώνεται ότι το Netflix μετράει ως «προβολή» όποιον έχει παρακολουθήσει έστω και δύο λεπτά ενός επεισοδίου.

Η μεγάλη επιτυχία του Netflix φαίνεται πως επιβεβαιώνει ότι «πιο διεθνείς συνταγές», μπορούν να γίνουν επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς. Η διευθύντρια του Netflix, Μινγιούνγκ Κιμ δήλωσε στο CNN ότι το Squid Game «έχει ξεπεράσει τα πιο τρελά μας όνειρα».

Πρόκειται για μια σειρά εννέα επεισοδίων που έκανε το ντεμπούτο της τον Σεπτέμβριο.

Αφηγείται την ιστορία εκατοντάδων παικτών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα οι οποίοι δέχονται μια παράξενη πρόσκληση να συναγωνιστούν σε παιδικά παιχνίδια με στόχο να κερδίσουν 45,6 δισεκατομμύρια κορεάτικα γουάν που αντιστοιχούν σε περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιούν ότι όποιος χάνει κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, δολοφονείται.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn