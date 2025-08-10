Το One Piece ανανέωσε για 3η σεζόν στο Netflix - Οι πρώτες εικόνες από τον 2ο κύκλο

Το «One Piece» σαλπάρει ξανά, καθώς η live-action διασκευή της δημοφιλούς σειράς manga και anime ανανεώθηκε πρόωρα για 3η σεζόν στο Netflix.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Ημέρας One Piece στο Τόκιο, όπου αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Ian Stokes θα αναλάβει, μαζί με τον Joe Tracz, χρέη co-showrunner στην 3η σεζόν. Ο Stokes είχε διατελέσει συν-εκτελεστικός παραγωγός στην 1η σεζόν. Η παραγωγή της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Η 2η σεζόν δεν έχει ακόμη ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2026 στο Netflix. Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες επίσημες εικόνες από τα νέα επεισόδια.

Με τίτλο «One Piece: Into the Grand Line», η σύνοψη της 2ης σεζόν αναφέρει: «Η επική πειρατική περιπέτεια ανοιχτής θάλασσας του Netflix επιστρέφει για τη 2η σεζόν - με πιο άγριους αντιπάλους και τις πιο επικίνδυνες αποστολές μέχρι σήμερα. Ο Luffy και τα Straw Hats σαλπάρουν για την εξαιρετική Grand Line, μια θρυλική θαλάσσια περιοχή όπου ο κίνδυνος και το θαύμα τους περιμένουν σε κάθε στροφή. Στην αναζήτησή τους για τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου, θα συναντήσουν παράξενα νησιά και μια σειρά από τρομερούς νέους εχθρούς».

Ο Iñaki Godoy επιστρέφει ως Luffy, πλαισιωμένος από τους Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) και Taz Skylar (Sanji). Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward και Chioma Umeala.

Η 2η σεζόν θα παρουσιάσει και νέα πρόσωπα, όπως ο David Dastmalchian (Mr. 3), η Katey Sagal (Dr. Kureha), ο Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra) και ο Joe Manganiello (Mr. 0).

Το «One Piece» του Netflix έχει γνωρίσει αρκετές αλλαγές στους showrunners. Η σειρά ξεκίνησε με τους Matt Owens και Steven Maeda στην 1η σεζόν, με τον Maeda να αποχωρεί πριν από τη 2η σεζόν και τον Tracz να αναλαμβάνει co-showrunner. Μετά την ολοκλήρωση της 2ης σεζόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και ο Owens.

Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τη Shueisha, από τα Tomorrow Studios (σε συνεργασία με τα ITV Studios) και το Netflix. Οι Owens και Tracz υπογράφουν το σενάριο, ενώ είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι επίσης ο δημιουργός του One Piece Eiichiro Oda, οι Marty Adelstein και Becky Clements (Tomorrow Studios), ο Tetsu Fujimura, ο Chris Symes, ο Christoph Schrewe και ο Steven Maeda.

Με πληροφορίες από Variety