Το One Piece ανανέωσε για 3η σεζόν στο Netflix - Οι πρώτες εικόνες από τον 2ο κύκλο

Η 2η σεζόν δεν έχει ακόμη ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά αναμένεται εντός του 2026 - Δημοσιεύθηκαν οι πρώτες επίσημες εικόνες από τα νέα επεισόδια

Το One Piece ανανέωσε για 3η σεζόν στο Netflix - Οι πρώτες εικόνες από τον 2ο κύκλο
Ο Iñaki Godoy επιστρέφει ως Luffy στο One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Το «One Piece» σαλπάρει ξανά, καθώς η live-action διασκευή της δημοφιλούς σειράς manga και anime ανανεώθηκε πρόωρα για 3η σεζόν στο Netflix.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Ημέρας One Piece στο Τόκιο, όπου αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Ian Stokes θα αναλάβει, μαζί με τον Joe Tracz, χρέη co-showrunner στην 3η σεζόν. Ο Stokes είχε διατελέσει συν-εκτελεστικός παραγωγός στην 1η σεζόν. Η παραγωγή της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Η 2η σεζόν δεν έχει ακόμη ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2026 στο Netflix. Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες επίσημες εικόνες από τα νέα επεισόδια.

Με τίτλο «One Piece: Into the Grand Line», η σύνοψη της 2ης σεζόν αναφέρει: «Η επική πειρατική περιπέτεια ανοιχτής θάλασσας του Netflix επιστρέφει για τη 2η σεζόν - με πιο άγριους αντιπάλους και τις πιο επικίνδυνες αποστολές μέχρι σήμερα. Ο Luffy και τα Straw Hats σαλπάρουν για την εξαιρετική Grand Line, μια θρυλική θαλάσσια περιοχή όπου ο κίνδυνος και το θαύμα τους περιμένουν σε κάθε στροφή. Στην αναζήτησή τους για τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου, θα συναντήσουν παράξενα νησιά και μια σειρά από τρομερούς νέους εχθρούς».

Ο Iñaki Godoy επιστρέφει ως Luffy, πλαισιωμένος από τους Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) και Taz Skylar (Sanji). Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward και Chioma Umeala.

Η 2η σεζόν θα παρουσιάσει και νέα πρόσωπα, όπως ο David Dastmalchian (Mr. 3), η Katey Sagal (Dr. Kureha), ο Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra) και ο Joe Manganiello (Mr. 0).

Τζέικομπ Ρομέρο στη 2η σεζόν του One Piece
Τζέικομπ Ρομέρο στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Τσάριθρα Τσάντραν ως Δεσποινίς Γουένσντεϊ στη 2η σεζόν του One Piece
Τσάριθρα Τσάντραν ως Δεσποινίς Γουένσντεϊ στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Μακένιου ως Ρορονόα Ζόρο στη 2η σεζόν του One Piece
Μακένιου ως Ρορονόα Ζόρο στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
/ Φωτογραφία: Netflix
/ Φωτογραφία: Netflix
Ταζ Σκάιλαρ ως Σάντζι στη 2η σεζόν του One Piece
Ταζ Σκάιλαρ ως Σάντζι στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Callum Kerr ως Captain Smoker στη 2η σεζόν του One Piece
Callum Kerr ως Captain Smoker στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Brendan Sean Murray ως Brogy, Emily Rudd ως Nami στη 2η σεζόν του One Piece
Brendan Sean Murray ως Brogy, Emily Rudd ως Nami στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Lera Abova ως Miss All Sunday στη 2η σεζόν του One Piece
Lera Abova ως Miss All Sunday στη 2η σεζόν του One Piece / Φωτογραφία: Netflix
Η 2η σεζόν του One Piece θα προβληθεί εντός του 2026 στο Netflix
Η 2η σεζόν του One Piece θα προβληθεί εντός του 2026 στο Netflix / Φωτογραφία: Netflix

Το «One Piece» του Netflix έχει γνωρίσει αρκετές αλλαγές στους showrunners. Η σειρά ξεκίνησε με τους Matt Owens και Steven Maeda στην 1η σεζόν, με τον Maeda να αποχωρεί πριν από τη 2η σεζόν και τον Tracz να αναλαμβάνει co-showrunner. Μετά την ολοκλήρωση της 2ης σεζόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και ο Owens.

Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τη Shueisha, από τα Tomorrow Studios (σε συνεργασία με τα ITV Studios) και το Netflix. Οι Owens και Tracz υπογράφουν το σενάριο, ενώ είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι επίσης ο δημιουργός του One Piece Eiichiro Oda, οι Marty Adelstein και Becky Clements (Tomorrow Studios), ο Tetsu Fujimura, ο Chris Symes, ο Christoph Schrewe και ο Steven Maeda.

Με πληροφορίες από Variety

