Δια χειρός Tim Burton το νέο βίντεο κλιπ της Lady Gaga για το «Wednesday»

Η Lady Gaga θα κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι με τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Wednesday» του Netflix.

Πηγή που επικαλείται το Hollywood Reporter, αναφέρει, πως το τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο δημιουργός της σειράς, Tim Burton.

Τι συγκεκριμένο βίντεο λέγεται, ότι γυρίστηκε στο Μεξικό, όπου επισημαίνεται, ότι βρέθηκε η Lady Gaga βρέθηκε τον περασμένο Απρίλιο, για δύο συναυλίες στο Estadio GNP Seguros, στην Πόλη του Μεξικού. Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου πρότζεκτ παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με το Variety, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Death Dance» θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Για τη δημιουργία του η Lady Gaga συνεργάστηκε ξανά με τους Andrew Watt και Cirkut, τους παραγωγούς που βρίσκονται πίσω από το πρόσφατο άλμπουμ της «Mayhem».

Όσο για τη συμμετοχή της στα νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς, η σούπερ σταρ θα ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της Rosaline Rotwood, μίας θρυλικής καθηγήτριας στην Ακαδημία Nevermore, όπου η πορεία της θα διασταυρωθεί με αυτήν της Wednesday Addams.

Σημειώνεται, ότι η δεύτερη σεζόν του «Wednesday» θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Tο πρώτο είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix, ενώ το δεύτερο, που θα περιλαμβάνει την εμφάνιση της Lady Gaga, είναι προγραμματισμένο για τις 3 Σεπτεμβρίου.