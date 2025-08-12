TV & MEDIA

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι το covergirl του Vanity Fair για τον Σεπτέμβριο

Η ηθοποιός μιλά, μεταξύ άλλων, για την περίοδο του χωρισμού της με τον Μπραντ Πιτ, τον θάνατο του Μάθιου Πέρι αλλά και τη φήμη της που «ακόμα την εκπλήσσει»

LifO Newsroom
Φωτ.: Instagram
Το παντοτινό μας «φιλαράκι», η Τζένιφερ Άνιστον ποζάρει για το τεύχος Σεπτεμβρίου του Vanity Fair με την ίδια να βρίσκεται ίσως στην πιο όμορφη και ήρεμη φάση της ζωής της.

Η 56χρονη ηθοποιός έχει περάσει πολλά: από τα ταμπλόιντ που την παρακολουθούσαν συνεχώς, μέχρι επίμονους θαυμαστές - stalkers και αλλεπάλληλες φήμες για την ερωτική της ζωή.

Παρόλα αυτά, μετά από χρόνια στο προσκήνιο, η ίδια έχει καταφέρει να υιοθετήσει μια πιο ήρεμη ζωή. Η φήμη της ακόμα την εκπλήσσει κάποιες φορές, αλλά είναι ευτυχισμένη με τη ζωή που έχει χτίσει και δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τα όνειρά της.

Όσον αφορά την καριέρα της, λέει πως δεν φοβάται να πει τη γνώμη της και να διεκδικήσει αυτό που θέλει — πάντα με σεβασμό και αυτοπεποίθηση, γιατί ξέρει την αξία της.

 

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου του Vanity Fair, η πρωταγωνίστρια του The Morning Show μιλάει για τη δύναμη της γυναικείας φιλίας, για τη συμφιλίωση με την ξαφνική απώλεια του συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές με τα μέσα ενημέρωσης στις αρχές των 2000, λέγοντας πως ήταν κρίμα που συνέβησαν.

Η ζωή της ήταν πάντα πρώτο θέμα στα ταμπλόιντ από τη δεκαετία του ’90, και η προσοχή μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μετά το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ το 2005 - μια περίοδο που η ίδια ονομάζει «εποχή του ερωτικού τριγώνου».

«Ήταν τόσο συναρπαστικό για τους άλλους να διαβάζουν», λέει στην Τζούλι Μίλερ του Vanity Fair για τον κυκεώνα των ΜΜΕ. «Αν δεν είχαν τη σαπουνόπερά τους, είχαν τα ταμπλόιντ... Είναι κρίμα που συνέβη, αλλά συνέβη. Και ναι, το πήρα πολύ προσωπικά».

Η σκέψη που τη βοήθησε να τα ξεπεράσει; «Απλά σήκω στα πόδια σου και προχώρα, κοπέλα μου».

 

