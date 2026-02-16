Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχήματα λίγες ώρες μετά τη νίκη Akyla στον εθνικό τελικό

O Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού της Eurovision 2026.

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των 14 υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής (25%) και μίας διεθνούς (25%).

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», και την τρίτη θέση η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι».

Eurovision 2026: Oι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά τη νίκη στον εθνικό τελικό

«Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να είσαι αυθεντικός» δήλωσε ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το show «Sing for Greece 2026», με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο και τους 14 ερμηνευτές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ερμηνεύοντας μοναδικά τα τραγούδια τους.

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα για τον Akyla

Και τα στοιχήματα για τη Εurovision 2026 ξεκίνησαν ήδη, με όλο και περισσότερες συμμετοχές να «κλειδώνουν».

Μάλιστα, γνωστή στοιχηματική εταιρεία δίνει στην πρώτη θέση ως νικητή της διοργάνωσης τον Akyla, όπως φαίνεται παρακάτω:

Eurovision 2026: Πόσους βαθμούς συγκέντρωσε ο Akylas

Ακολουθεί αναλυτικά η βαθμολογία των 14 τραγουδιών που συμμετείχαν στον τελικό του Sing for Greece 2026:

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί

«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί

«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί

«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί

«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί

«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί

«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί

«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί

«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί

«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί

«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί

«Europa», STEFI – 1 βαθμός

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί