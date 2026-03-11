Spotify: Η αγγλόφωνη μουσική χάνει την κυριαρχία της στα charts - Πού στρέφεται το μουσικό κοινό

Η αγγλόφωνη μουσική χάνει την κυριαρχία της στα charts, σύμφωνα με νέα στοιχεία από το Spotify.

Η εταιρεία αναφέρει ότι τραγούδια σε 16 διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ισπανικών, κορεατικών, πορτογαλικών, τουρκικών, ινδονησιακών και αραβικών, εμφανίστηκαν στο Global Top 50 της πέρυσι - αριθμός διπλάσιος από εκείνον της λίστας του 2020.

Ο Bad Bunny, ο οποίος τραγουδάει αποκλειστικά στα ισπανικά, ήταν ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες αναπαραγωγές στον κόσμο. Και η νικήτρια του Brit Award, Rosalía, τραγουδάει σε 14 διαλέκτους στο τελευταίο της άλμπουμ, Lux.

Το Spotify ανέφερε ότι η βραζιλιάνικη φάνκ ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μουσικό είδος στον κόσμο, με αύξηση του κοινού κατά 36%. Η K-Pop σημείωσε αύξηση 31% και η Trap Latino 29%.

Όλα αυτά τα είδη μουσικής απέφεραν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από το Spotify πέρυσι, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τα αγγλικά εξακολουθούν να κυριαρχούν στα charts, με 14 από τα 20 best-seller άλμπουμ του περασμένου έτους να είναι αποκλειστικά στα αγγλικά, σύμφωνα με τον οργανισμό της μουσικής βιομηχανίας IFPI.

Ωστόσο, συγκροτήματα από τη Νότια Κορέα, όπως τα Stray Kids, Enhypen και Seventeen, καθώς και το ιαπωνικό ροκ συγκρότημα Mrs Green Apple, εμφανίστηκαν στη λίστα, καθώς οι θαυμαστές αναζητούν όλο και περισσότερο μουσική εκτός των τυπικών παραδειγμάτων του ροκ και της ποπ.

Σύμφωνα με μια ανάλυση του 2021 σχετικά με τις ακουστικές συνήθειες που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, αυτή η τάση επιταχύνεται από το 2017.

Την περασμένη εβδομάδα, το chart με τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Spotify περιλάμβανε τραγούδια των Bad Bunny και Rauw Alejandro (Πουέρτο Ρίκο), Nadhif Basalamah (Ινδονησία), Tyla (Νότια Αφρική), Tems (Νιγηρία), Ryan Castro (Κολομβία), El Bogueto, Peso Pluma, Neton Vega και Fuerza Regida (Μεξικό), Blackpink, Jung Kook και Jin (Νότια Κορέα).

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τα τραγούδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη χώρα πέρυσι, μόνο δύο περιείχαν στίχους που δεν ήταν στα αγγλικά.

Ρεκόρ εισπράξεων

Τα στοιχεία του Spotify αποκαλύφθηκαν με την ανακοίνωση της ετήσιας έκθεσης Loud And Clear, η οποία αναλύει την παγκόσμια οικονομία του streaming.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πέρυσι κατέβαλε 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα στη μουσική βιομηχανία, από 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Το ποσό αυτό την καθιστά τον υψηλότερα αμειβόμενο λιανοπωλητή παγκοσμίως, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέβαλε 860 εκατομμύρια λίρες σε δικαιώματα σε καλλιτέχνες – αύξηση 6% σε ετήσια βάση – με περισσότερο από το 75% αυτών των δικαιωμάτων να προέρχεται από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Spotify αναφέρει επίσης ότι περίπου 150 καλλιτέχνες από το Ηνωμένο Βασίλειο απέφεραν περισσότερα από 1 εκατομμύριο λίρες σε πληρωμές πέρυσι και ότι ο αριθμός αυτών που απέφεραν περισσότερα από 500.000 λίρες έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2018.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 80 κορυφαίοι καλλιτέχνες κερδίζουν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μόνο από το Spotify.

Ωστόσο, η σουηδική εταιρεία έσπευσε να επισημάνει ότι οι πληρωμές δεν ωφελούν μόνο το 1% των κορυφαίων καλλιτεχνών, αναφέροντας ότι «περίπου το ήμισυ των δικαιωμάτων προήλθε από ανεξάρτητους καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες».

Με πληροφορίες από BBC



