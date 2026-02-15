Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη

Νικητής του «Sing for Greece 2026» αναδείχθηκε ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ο μεγάλος τελικός μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ το βράδυ της Κυριακής (15/2), με 14 καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού. Το αποτέλεσμα προέκυψε από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού (50%), της ελληνικής κριτικής επιτροπής (25%) και της διεθνούς επιτροπής (25%), με την τελική απόφαση να ανακοινώνεται μέσα σε κλίμα έντονης αγωνίας.

Ο Akylas, ο οποίος από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ένα από τα απόλυτα φαβορί της διοργάνωσης, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τις στοιχηματικές αποδόσεις που τον ήθελαν σε θέση ισχύος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε πολλές πλατφόρμες εμφανιζόταν σταθερά στην κορυφή ή σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση, με σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων συμμετοχών.

Το «Ferto» ξεχώρισε ήδη από τον Α’ Ημιτελικό, όπου και προκρίθηκε με άνεση στον μεγάλο τελικό. Το κομμάτι συνδυάζει σύγχρονα στοιχεία με έντονη σκηνική παρουσία, δημιουργώντας μια δυναμική και άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Η εμφάνισή του στον τελικό χαρακτηρίστηκε από ένταση, ρυθμό και υψηλή ενέργεια, στοιχεία που φαίνεται πως έπεισαν τόσο το κοινό όσο και τις επιτροπές.

Υπενθυμίζεται ότι στους δύο ημιτελικούς η πρόκριση καθορίστηκε αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ στον αποψινό τελικό συμμετείχαν συνολικά 14 καλλιτέχνες που είχαν εξασφαλίσει το «χρυσό εισιτήριο».

Ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές της βραδιάς συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, η Evangelia με το «Paréa», η Marseaux με το «Χάνομαι», καθώς και ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», ωστόσο τελικά το «Ferto» ήταν εκείνο που κατάφερε να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στήριξη.