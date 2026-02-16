Eurovision 2026: «Να ακολουθείς τα όνειρά σου» - Η συγκίνηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό

Από σήμερα, η Ελλάδα μπαίνει και επίσημα σε ρυθμούς Eurovision 2026, καθώς ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό.

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε ο Eθνικός Tελικός της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026 και η βραδιά ήταν γεμάτη μουσική, ένταση, αλλά και δυνατές ερμηνείες, καθώς οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ωστόσο, από τις πρώτες κιόλας ημέρες κυκλοφορίας του «Ferto», ο Akylas κατάφερε να γίνει viral, ξεπερνώντας τα 2.000.000 προβολές στο YouTube μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media.

Από την αρχή της διαδρομής του στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2026, θεωρούνταν από eurofans και τις στοιχηματικές ως το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας στη Βιέννη, μια πρόβλεψη που τελικά επιβεβαιώθηκε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, η αγωνία κορυφωνόταν, με τα αποτελέσματα να κρατούν σε αγωνία τόσο τους καλλιτέχνες όσο και τους τηλεθεατές. Όταν τελικά ανακοινώθηκε το όνομα του νικητή, η συγκίνηση ήταν εμφανής.

Μόλις ακούστηκε το όνομα του Akyla, οι υπόλοιποι υποψήφιοι έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν, με τον νεαρό καλλιτέχνη να μην μπορεί να κρύψει τα δάκρυά του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Η σκηνή μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα μεγάλο πάρτι, με χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς να κυριαρχούν.

Το «United by Music», το μότο της φετινής Eurovision, αποτυπώθηκε με τον πιο αυθεντικό τρόπο στη σκηνή του Εθνικού Τελικού, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του ταξιδιού του Akyla προς τη Βιέννη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Αkylas με τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece: Μια συγκινητική στιγμή

Eurovision 2026 - Akylas: «Σημασία έχει να είσαι αληθινός»

Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη του νίκη στον Εθνικό Τελικό, ο Akylas με χαμόγελο αλλά και δάκρυα χαράς, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «είμαι σε σοκ».

«Όποιος και αν είσαι, από όπου και αν είσαι, σημασία έχει να... δεν μπορώ να μιλήσω καν παιδιά είμαι σε σοκ», ανέφερε αρχικά ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός, να είσαι αυθεντικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μη σταματάς ποτέ», κατέληξε.

Στη συνέχεια, μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν η μητέρα του καλλιτέχνη ανέβηκε στη σκηνή για να τον αγκαλιάσει, με τον Akyla να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του μπροστά στο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Akyla στον Εθνικό Τελικό

Στη σκηνή του Εθνικού Τελικού, o Akylas εμφανίστηκε σίγουρος αλλά και απόλυτα συγκεντρωμένος.

Mε σταθερή φωνή και έντονη σκηνική παρουσία, απογείωσε την ενέργεια του τραγουδιού και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Eurovision 2026: Οι χώρες που θα συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό

Αυτές είναι οι 35 χώρες που συμμετέχουν αυτή τη χρονιά στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη.