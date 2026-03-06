«Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντάριλ Χάνα επέκρινε έντονα τη νέα τηλεοπτική επιτυχία του Ράιαν Μέρφι Love Story, με άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στους New York Times, κατηγορώντας τη σειρά ότι παρουσιάζει μια διαστρεβλωμένη και προσβλητική εικόνα της.

Η σειρά αφηγείται τη σχέση του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, με τη σύζυγό του, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στον χώρο της μόδας Κάρολιν Μπεσέτ. Στο τηλεοπτικό δράμα εμφανίζεται και η ίδια η Χάνα ως πρόσωπο της ιστορίας, με τη Ντρι Χέμινγουεϊ να την υποδύεται. Η ηθοποιός είχε σχέση με τον Κένεντι Τζούνιορ στις αρχές της δεκαετίας του '90.

«Κατά κανόνα έχω επιλέξει να μην απαντώ σε δημοσιεύματα για το πρόσωπό μου», γράφει η Χάνα. «Πίστευα πάντα ότι όταν απαντάς σε μια διαστρέβλωση, συχνά την ενισχύεις. Όμως μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά, που εκμεταλλεύεται μια τραγωδία γύρω από τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ, παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που φέρει το όνομά μου και υποτίθεται ότι είμαι εγώ».

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι η εικόνα που δίνεται για εκείνη είναι εσκεμμένα αρνητική. «Η επιλογή να παρουσιαστεί ως ενοχλητική, αυτάρεσκη, γκρινιάρα και ανάρμοστη δεν ήταν τυχαία», γράφει.

Σε άλλο σημείο του άρθρου της αναφέρεται σε δηλώσεις ενός από τους παραγωγούς της σειράς, ο οποίος χαρακτήρισε τον ρόλο της «αντίπαλο» του κεντρικού ζευγαριού. «Η αφήγηση χρειάζεται ένταση», σημειώνει η Χάνα. «Συχνά χρειάζεται κι ένα εμπόδιο. Όμως ένας πραγματικός, ζωντανός άνθρωπος δεν είναι αφηγηματικό εργαλείο».

Παράλληλα κάνει λόγο για μια έμφυλη διάσταση στον τρόπο που παρουσιάζονται οι γυναίκες στη δημοφιλή κουλτούρα. «Η ποπ κουλτούρα εδώ και χρόνια εξυψώνει ορισμένες γυναίκες παρουσιάζοντας άλλες ως αντιπάλους, εμπόδια ή κακές», γράφει. «Δεν είναι κλασικός μισογυνισμός να υποτιμάς μια γυναίκα για να αναδείξεις μια άλλη;»

Η Χάνα υποστηρίζει επίσης ότι η τηλεοπτική απεικόνισή της «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα». Μεταξύ άλλων επικρίνει το γεγονός ότι στη σειρά παρουσιάζεται να κάνει χρήση κοκαΐνης, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

«Με σοκάρει που πρέπει να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου απέναντι σε μια τηλεοπτική σειρά», γράφει. «Δεν πρόκειται για δημιουργικές υπερβολές γύρω από μια προσωπικότητα. Πρόκειται για ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά μου, και αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς».

Η ηθοποιός αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα.

Το άρθρο της Χάνα έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια επίσης έντονη αντίδραση από τον Τζακ Σλόσμπεργκ, ανιψιό του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Αν θέλετε να ακούσετε κάποιον που δεν έχει γνωρίσει κανέναν από την οικογένειά μου και δεν ξέρει τίποτα για εμάς, μιλήστε με τον Ράιαν Μέρφι», είπε σε συνέντευξή του στο CBS. «Δεν έχει ιδέα για τι μιλά και βγάζει ένα σωρό χρήματα από ένα αποκρουστικό θέαμα πάνω στη ζωή κάποιου άλλου».

Από την πλευρά της παραγωγής, ο παραγωγός Μπραντ Σίμπσον υπερασπίστηκε τη σειρά σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα πρότζεκτ «φτιαγμένο με ειλικρίνεια». Η ηθοποιός Σάρα Πίτζον, που υποδύεται την Κάρολιν Μπεσέτ, δήλωσε ότι ο Σλόσμπεργκ «έχει κάθε δικαίωμα να εκφράσει αυτό που αισθάνεται».

Παρά τις αντιδράσεις, η σειρά έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Από την πρεμιέρα της τον Φεβρουάριο, το Love Story έχει καταγράψει ρεκόρ προβολών για τη Disney. Με 25 εκατομμύρια ώρες θέασης στα πρώτα πέντε επεισόδια, έχει γίνει η πιο επιτυχημένη limited series του FX μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Guardian

