Reuters: Χάκερ παραβίασε αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν που βρίσκονταν στην κατοχή του FBI

Χάκερ παραβίασε αρχεία σχετικά με την έρευνα του FBI για τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα και πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που εξέτασε το Reuters.

Το FBI χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κυβερνοεπίθεση» και το περιέγραψε ως «μεμονωμένο».

Αν και η πηγή ανέφερε ότι η παραβίαση φαίνεται να έγινε από κυβερνοεγκληματία και όχι από ξένη κυβέρνηση, το περιστατικό αναδεικνύει την πιθανή κατασκοπευτική αξία των αρχείων, σύμφωνα με έναν ακαδημαϊκό.

Η υποχρεωτική δημοσίευση εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει αποκαλύψει τους δεσμούς του Έπσταϊν με εξέχοντα πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, των χρηματοοικονομικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, πυροδοτώντας έρευνες σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Η παραβίαση αναφέρθηκε ταυτόχρονα από το CNN και το Reuters στις 17 Φεβρουαρίου, ενώ η σύνδεση με τα αρχεία του Έπσταϊν έγινε από το γαλλικό περιοδικό Marianne.

Πώς έγινε η «εισβολή»

Η παραβίαση συνέβη αφού ένας διακομιστής στο Εργαστήριο Διερεύνησης Κακοποίησης Παιδιών (Child Exploitation Forensic Lab) του FBI στη Νέα Υόρκη είχε αφεθεί κατά λάθος εκτεθειμένος από τον ειδικό πράκτορα Aaron Spivack, ο οποίος προσπαθούσε να ακολουθήσει τις περίπλοκες διαδικασίες της υπηρεσίας για τη διαχείριση ψηφιακών στοιχείων, σύμφωνα με την πηγή και τα έγγραφα.

Ένα χρονολόγιο που συνέταξε ο Spivack και περιλαμβάνεται στη μεγάλη συλλογή εγγράφων σχετικά με τον Έπσταϊν, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η παραβίαση συνέβη στις 12 Φεβρουαρίου 2023. Ανακαλύφθηκε την επόμενη μέρα, όταν ο Spivack άνοιξε τον υπολογιστή του και βρήκε ένα αρχείο κειμένου που τον προειδοποιούσε ότι το δίκτυό του είχε παραβιαστεί, σύμφωνα με το έγγραφο.

Περαιτέρω έρευνα εντόπισε ίχνη ασυνήθιστης δραστηριότητας στον διακομιστή, ανέφερε το έγγραφο, προσθέτοντας ότι η δραστηριότητα «συμπεριλάμβανε την αναζήτηση συγκεκριμένων αρχείων που αφορούσαν την έρευνα για τον Έπσταϊν».

Το χρονολόγιο δεν αναφέρει σε ποια αρχεία είχε πρόσβαση ο χάκερ, εάν κατέβασε τα δεδομένα ή ποιος ήταν.

Ο Spivack, του οποίου το όνομα εμφανίζεται και αλλού στα έγγραφα σε σχέση με την έρευνα για τον Έπσταϊν, δεν απάντησε σε επανειλημμένα μηνύματα που ζητούσαν σχόλιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον άνδρα που τα έγγραφα αναφέρουν ως δικηγόρο του Spivack, Richard J. Roberson, Jr. Επτά πράκτορες του FBI που τα έγγραφα αναφέρουν ότι συμμετείχαν στην έρευνα για το περιστατικό δεν απάντησαν επίσης στα μηνύματα.

Ο χάκερ και το FBI επικοινώνησαν μέσω βίντεο

Στη δήλωσή του προς τους ερευνητές του FBI, που εξετάζουν αν ήταν υπεύθυνος για την παραβίαση, ο Spivack είπε ότι τον καθιστούν «σάκο του μποξ για την παραβίαση» και ότι οι αντικρουόμενες πολιτικές της υπηρεσίας και η λανθασμένη καθοδήγηση γύρω από την τεχνολογία πληροφοριών ήταν η αιτία. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει το αποτέλεσμα της εσωτερικής έρευνας του FBI.

Η πηγή που γνωρίζει την παραβίαση είπε ότι η εισβολή πραγματοποιήθηκε από έναν ξένο χάκερ που δεν φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι είχε διεισδύσει σε έναν διακομιστή των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο χάκερ εξέφρασε την αποστροφή του για την παρουσία εικόνων παιδικής κακοποίησης στη συσκευή και άφησε ένα μήνυμα απειλώντας να παραδώσει τον ιδιοκτήτη της στο FBI.

Η πηγή ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του FBI κατευνάσαν την κατάσταση πείθοντας τον χάκερ ότι ήταν πράγματι το FBI, εν μέρει ζητώντας του να συμμετάσχει σε μια βιντεοσυνομιλία όπου έδειξαν τα διαπιστευτήριά τους μπροστά από μια κάμερα web.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει - και η πηγή ανέφερε ότι δεν γνώριζε - ποιος ήταν ο χάκερ, από ποια χώρα ήταν, τι έκανε με το υλικό στο οποίο είχε πρόσβαση ή αν έγινε κάποια προσπάθεια να τον ταυτοποιήσουν ή να τον τιμωρήσουν για την παραβίαση του διακομιστή του FBI.

Με πληροφορίες από Reuters

