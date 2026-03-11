ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

New York Times: Ο βομβαρδισμός σχολείου στο Ιράν οφείλεται σε λάθος του αμερικανικού στρατού

Οι πληροφορίες προέρχονται από προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, σύμφωνα με το δημοσίευμα

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΚΡΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ένα λάθος του αμερικανικού στρατού στις συντεταγμένες ενός στόχου φαίνεται να οδήγησε στον βομβαρδισμό ενός σχολείου στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι.

Η πληροφορία φέρεται να προέρχεται από προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, που δημοσίευσαν σήμερα οι New York Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ιράν, προτού εν μέρει υπαναχωρήσει από τη θέση αυτή και πει πως «θα αποδεχόταν» το αποτέλεσμα της έρευνας.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για το πλήγμα στο σχολείο του Ιράν

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος Tomahawk ερρίφθη από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο βομβαρδισμός της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, που πραγματοποιούσε πλήγματα εναντίον μιας παρακείμενης ιρανικής βάσης, της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα τμήμα, βάσει των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας», αναφέρουν οι New York Times.

«Οι αξιωματικοί της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης όρισαν τις συντεταγμένες του στόχου για το πλήγμα χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα, τα οποία τους έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα», συμπληρώνει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι παραμένουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ιδίως γιατί αυτές οι παρωχημένες πληροφορίες δεν επανελέγχθηκαν.

Με πληροφορίες από New York Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Διεθνή / Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Παρά τη στρατηγική σημασία του, ο πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στο νησί παραμένει ανέπαφος, καθώς μια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης
THE LIFO TEAM
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ

Διεθνή / Ζελένσκι σε Τραμπ: «Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα»

Ο ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο Politico, μιλώντας για την κατάσταση στη χώρα του, τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και την ελπίδα που έχει πως οι Αμερικανοί θα τον βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΧΑΡΒΕΪ ΓΟΥΑΪΝΣΤΙΝ

Διεθνή / Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το λάθος μου ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου, όχι η σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν μίλησε μέσα από τη φυλακή στο The Hollywood Reporter, περιγράφοντας τη ζωή του ως «κόλαση», επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και πως τον βαραίνει να σκέφτεται πως ειναι το κεντρικό πρόσωπο του κινήματος #MeToo
THE LIFO TEAM
 
 