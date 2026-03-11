ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Νικόλ Κίντμαν μιλά για το διαζύγιό της: «Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου»

Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από 19 χρόνια γάμου

The LiFO team
The LiFO team
ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ ΚΙΘ ΕΡΜΠΑΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
0

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, μετά την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η 58χρονη ηθοποιός έδωσε μια εκτενή συνέντευξη στο Variety, όπου μίλησε και για τη συνέχεια της ταινίας Practical Magic αλλά και τη σειρά Scarpetta, στις οποίες πρωταγωνιστεί.

«Είμαι καλά, γιατί πάντα θα κινούμαι προς αυτό που είναι καλό», είπε όταν ρωτήθηκε αν «τα πηγαίνει καλά» τους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον Έρμπαν.

«Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου και για το ότι τους έχω όπως είναι και προχωράμε μπροστά. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε η Κίντμαν. «Για όλα τα άλλα δεν μιλάω από σεβασμό. Παραμένω στη θέση του "Είμαστε μια οικογένεια" και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Τα όμορφα κορίτσια μου, τα αγγελούδια μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες».

Η Κίντμαν και ο 58χρονος Έρμπαν γνωρίστηκαν αρχικά το 2005 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο. Έχουν δύο κόρες: τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 15 ετών.

«Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου»

Τα σχόλια της Κίντμαν για το διαζύγιό της έγιναν αφού ρωτήθηκε στην αρχή της συνέντευξης αν «κάθε χρονιά είναι πιθανώς η χρονιά της Νικόλ Κίντμαν».

«Λοιπόν, όχι πέρσι. Ήμουν σιωπηλή. Είχα άλλα πράγματα να αντιμετωπίσω. Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου», απάντησε.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι «έτοιμη να βγει από το καβούκι της», η Κίντμαν πρόσθεσε: «Τώρα βρίσκομαι σε μια φάση που λέω: "2026. Πάμε."  Έχω το Practical Magic με τη Sandra Bullock. Θα είμαι σε πλήρες… mode μάγισσας.»

Το PEOPLE είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η αίτηση διαζυγίου της Κίντμαν ανέφερε ότι το πρώην ζευγάρι «αντιμετώπισε συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές».

Η Κίντμαν τόνισε επίσης την επιθυμία της να περάσει περισσότερο χρόνο με τις κόρες της τους επόμενους μήνες, όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ να σκηνοθετήσει ταινίες.

«Το έχω σκεφτεί. Αλλά μετά ήμουν πολύ απασχολημένη ή πολύ κουρασμένη. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που θέλω να κάνω ως ηθοποιός. Θέλω να επιστρέψω στο θέατρο», είπε.

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Διεθνή / Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Παρά τη στρατηγική σημασία του, ο πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στο νησί παραμένει ανέπαφος, καθώς μια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης
THE LIFO TEAM
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ

Διεθνή / Ζελένσκι σε Τραμπ: «Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα»

Ο ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο Politico, μιλώντας για την κατάσταση στη χώρα του, τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και την ελπίδα που έχει πως οι Αμερικανοί θα τον βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΧΑΡΒΕΪ ΓΟΥΑΪΝΣΤΙΝ

Διεθνή / Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το λάθος μου ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου, όχι η σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν μίλησε μέσα από τη φυλακή στο The Hollywood Reporter, περιγράφοντας τη ζωή του ως «κόλαση», επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και πως τον βαραίνει να σκέφτεται πως ειναι το κεντρικό πρόσωπο του κινήματος #MeToo
THE LIFO TEAM
 
 