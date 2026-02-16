Ο Αkylas με τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece: Μια συγκινητική στιγμή

Μια από τις πιο δυνατές και συγκινητικές στιγμές του ελληνικού τελικού της Eurovision Song Contest εκτυλίχθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Μόλις ακούστηκε το όνομα του Ακύλα ως νικητή και εκπροσώπου της χώρας, τα φώτα πλημμύρισαν τη σκηνή και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα — όμως το πιο ουσιαστικό στιγμιότυπο ήρθε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Η μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή, κι έμειναν αρκετή ώρα κλαίγοντας ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, σε μια εικόνα που έδωσε άλλο βάρος στη νίκη. Το τραγούδι που χάρισε στον Ακύλα το πρώτο βραβείο ήταν, άλλωστε, αφιερωμένο σε εκείνη. ''Δεν είναι κούκλα;" είπε ο Akylas στο κοινό καθώς την παρουσίασε, λέγοντας στη συνέχεια ότι αυτό που αξίζει είναι να είναι κανείς αυθεντικός και να προσπαθεί ως το τέλος να πραγματοποιήσει τα όνειρα του

Όλοι οι άλλοι τραγουδιστές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό στέκονταν πίσω εμφανώς συγκινημένοι, σε μια σπάνια επίδειξη ευγένειας που θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε άμιλλα - μόνο που συνήθως δεν υπάρχει...