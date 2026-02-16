Eurovision 2026: Ποια τραγούδια δεν πήραν ούτε έναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό

Νικητής του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026 αναδείχθηκε ο Akylas με το τραγούδι Ferto, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το Dark Side of the Moon (33 βαθμοί), ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Marseaux με το Χάνομαι (32 βαθμοί), σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κορυφή.

Στον αντίποδα της βαθμολογίας βρέθηκαν δύο συμμετοχές που δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κανέναν βαθμό. Πρόκειται για το Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) της Μαρίκα και το SABOTAGE! του leroybroughtflowers.

Eurovision 2026: Αυτά τα τραγούδια πήραν 0 βαθμούς

Παρά τη δημιουργική τους προσέγγιση και την ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα, τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν κατάφεραν να κερδίσουν την υποστήριξη επιτροπών ή κοινού τη βραδιά του τελικού.

Η αντίθεση ανάμεσα στη σαρωτική νίκη του Akylas και στο μηδενικό αποτέλεσμα των δύο τελευταίων συμμετοχών αναδεικνύει πόσο καθοριστικός είναι ο συνδυασμός τραγουδιού, ερμηνείας και απήχησης στο κοινό σε έναν εθνικό τελικό.

Αναλυτικά η βαθμολογία των τραγουδιών:

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί

«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί

«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί

«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί

«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί

«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί

«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί

«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί

«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί

«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί

«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί

«Europa», STEFI – 1 βαθμός

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί