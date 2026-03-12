Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Οι εχθροί θα πληρώσουν» - Κλειστά παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ

Το πρώτο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση, δηλώνει ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν στην πρώτη του δήλωση.

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του και στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε σε εθνική ενότητα σε τηλεοπτική ομιλία του και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι θα εκδικηθούν για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε, οι τραυματίες θα λάβουν δωρεάν περίθαλψη, ενώ η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσφορά κάποιας οικονομικής αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές.

«Οι εχθροί θα πληρώσουν», είπε, τονίζοντας παράλληλα ότι οι αντίπαλοι «ψεύδονται».

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ευχαρίστησε τον στρατό της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, εμπόδισε την κυριαρχία ή τη διαίρεση του Ιράν όταν δέχτηκε επίθεση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση», δήλωσε.

Είπε επίσης ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αντιστέκεται.

Η αντίσταση στη Υεμένη «θα κάνει επίσης τη δουλειά της», δήλωσε ο Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι και οι ένοπλες ομάδες στο Ιράκ «θέλουν να βοηθήσουν» την ισλαμική επανάσταση.

Τόνισε ότι θα «κάνουν το καλύτερο που μπορούν και θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν την προσπάθεια του νεκρού ηγέτη τους».

Παράλληλα, στόχος είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, η Συνέλευση των Ειδικών όρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως τον νέο ηγέτη του Ιράν. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν είχε κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση ή τοποθέτηση, με αποτέλεσμα τα σενάρια να πληθαίνουν για την κατάστασή του.

«Ο νέος ηγέτης τραυματίστηκε στον πόλεμο» μετέδωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, έγινε γνωστό πως θα κάνει διάγγελμα.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προχωρά στο πρώτο του μήνυμα από τον διορισμό του, ανέφερε νωρίτερα το επίσημο κανάλι του στο Telegram, χωρίς να διευκρινίζει εάν θα είναι ηχογραφημένο μήνυμα ή γραπτή δήλωση.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και CNN

