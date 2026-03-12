Μετρό: Κλείνει εκτάκτως το απόγευμα ο σταθμός Σύνταγμα

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Μετρό: Γιατί κλείνει ο σταθμός Σύνταγμα

Υπενθυμίζεται πως υπάρχει κάλεσμα σε αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, Πέμπτη 12/3, στην πλατεία Συντάγματος, όπως έχουν απευθύνει οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

«Κάτω τα χέρια από τον λαό του Ιράν! Απεμπλοκή της χώρας μας απ’ τον πόλεμο!», «Καμία διευκόλυνση – καμία συνεργασία με τους φονιάδες ΗΠΑ-Ισραήλ!», «Έξω οι Βάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ» είναι μερικά από τα μηνύματα που θα κυριαρχήσουν.