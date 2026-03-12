ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μετρό: Κλείνει εκτάκτως το απόγευμα ο σταθμός Σύνταγμα

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να κάνουν στάση

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Μετρό: Γιατί κλείνει ο σταθμός Σύνταγμα

Υπενθυμίζεται πως υπάρχει κάλεσμα σε αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, Πέμπτη 12/3, στην πλατεία Συντάγματος, όπως έχουν απευθύνει οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

«Κάτω τα χέρια από τον λαό του Ιράν! Απεμπλοκή της χώρας μας απ’ τον πόλεμο!», «Καμία διευκόλυνση – καμία συνεργασία με τους φονιάδες ΗΠΑ-Ισραήλ!», «Έξω οι Βάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ» είναι μερικά από τα μηνύματα που θα κυριαρχήσουν.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΟΔΥ ΝΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ελλάδα / ΕΟΔΥ: Ορίστηκε νέο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, και μια υπάλληλο του Οργανισμού, φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την παραίτηση του Συμβουλίου
THE LIFO TEAM
Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Βότση

Ελλάδα / Γιώργος Βότσης: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Γιώργο Βότση, στην πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης
THE LIFO TEAM
 
 