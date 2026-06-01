Euphoria: Το HBO επιβεβαίωσε ότι η σειρά ολοκληρώνεται με την 3η σεζόν

Το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν ήταν το οριστικό τέλος της σειράς

Έπειτα από επτά χρόνια προβολής, τρεις σεζόν και 26 επεισόδια, το «Euphoria» κλείνει και επίσημα τον κύκλο του.

Την ανακοίνωση έκανε ο δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Euphoria, Σαμ Λέβινσον, μιλώντας στο Popcast των New York Times, ενώ το HBO επιβεβαίωσε επισήμως την είδηση στο Variety.

Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», δεν ήταν απλώς το φινάλε της σεζόν αλλά το οριστικό τέλος ολόκληρης της σειράς.

Euphoria: Τι έλεγε για τη σειρά η Ζεντάγια

Η εξέλιξη δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη στους θαυμαστές του «Euphoria». Η πρωταγωνίστρια, Ζεντάγια, είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι η ιστορία πλησίαζε στο τέλος της, ενώ εδώ και καιρό υπήρχε η αίσθηση ότι το HBO δύσκολα θα προχωρούσε σε τέταρτο κύκλο.

Μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν μεσολάβησαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό, η Ζεντάγια, ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Σίντνεϊ Σουίνι και αρκετά ακόμη μέλη του καστ εξελίχθηκαν σε διεθνείς σταρ του κινηματογράφου, με ολοένα και πιο απαιτητικά επαγγελματικά προγράμματα. Οι καθυστερήσεις στην παραγωγή της τρίτης σεζόν είχαν γίνει αντικείμενο εκτεταμένων δημοσιευμάτων ήδη από το 2024.

Σε συνέντευξή του στους New York Times πριν από την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου, ο Λέβινσον είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συνέχεια.

«Γράφω κάθε σεζόν σαν να είναι η τελευταία», είχε δηλώσει τότε. Όταν ρωτήθηκε ευθέως για μια πιθανή τέταρτη σεζόν, απάντησε διστακτικά: «Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να περάσω χρόνο με τη γυναίκα και τα παιδιά μου, να διαβάσω λίγο Έλμορ Λέοναρντ και να ξαναδώ το “Mrs. Miniver”.»

Euphoria: Η πλοκή της σειράς

Το «Euphoria» έκανε πρεμιέρα το 2019 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της δεκαετίας.

Η σειρά ακολουθούσε μια ομάδα μαθητών λυκείου που προσπαθούσαν να διαχειριστούν ζητήματα όπως τα ναρκωτικά, η σεξουαλικότητα, η ταυτότητα, το τραύμα, τα κοινωνικά δίκτυα, ο έρωτας και η φιλία.

Στην τρίτη και τελευταία σεζόν, η ιστορία μεταφέρθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, με τους χαρακτήρες να έρχονται αντιμέτωποι με πιο υπαρξιακά ερωτήματα γύρω από την πίστη, τη λύτρωση και το κακό.

Η σειρά σημάδεψε την ποπ κουλτούρα της τελευταίας επταετίας, επηρεάζοντας τη μόδα, το μακιγιάζ, τη μουσική και τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση προσεγγίζει ζητήματα ψυχικής υγείας και εφηβικής ζωής.

Με πληροφορίες από Variety

Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
Σταύρος Φλώρος: «Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι» - Η νέα ανάρτησή του

«Δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου» - Το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor
Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα κουβαλά κάτι μεγαλύτερο από μια προσωπική διαδρομή: μια ολόκληρη ελληνική εποχή που έμαθε τις γυναίκες των μίντια να λειτουργούν πρώτα ως εικόνες, σώματα και φαντασιώσεις, ακόμη κι όταν προσποιούνταν ότι τις έβλεπε ως ανθρώπους.
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

Μία μέρα μετά το τέλος του Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε την πιο απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή: σε ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν, με Eminem, Jack White και Jeff Daniels, και ένα φινάλε όπου το σκηνικό έγινε στάχτη.
TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
