TV & MEDIA
TV & Media /

Ελένη Φουρέιρα: «Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής»

Η Ελένη Φουρέιρα στάθηκε στους όρους συνεργασίας της με άλλους καλλιτέχνες

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τις συνεργασίες της / Φωτ.: Glomex
The LiFO team
The LiFO team
0

Καλεσμένη στο «MAD VMA The Vidcast» ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μεταξύ άλλων στάθηκε στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες και τα κριτήρια, για να κάνει ντουέτο με έναν καλλιτέχνη.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν χρησιμοποιεί κάποιου είδους κριτήριο για τις συνεργασίες της με άλλους τραγουδιστές, η Ελένη Φουρέιρα διευκρίνισε πως «δεν θα έκανε μουσική με κάποιον που είναι ρατσιστής».

«Μέχρι τώρα έχω συνεργαστεί με ανθρώπους, που τους έχω συμπαθήσει και πάρα πολύ. Για παράδειγμα, με τον APON είχαμε βρεθεί λίγες φορές στο στούντιο, δεν τον ήξερα πολύ, αλλά έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι» είπε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

Ελένη Φουρέιρα: Τι είπε για τις συνεργασίες της

«Τον συμπαθώ ιδιαίτερα και, πια, είμαστε καλοί φίλοι. Από την άλλη, έχει τύχει να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους που δεν θα ξαναέκανα, γιατί δεν ταιριάξαμε, για πολλούς λόγους» συνέχισε η Ελένη Φουρέιρα.

Πρόσθεσε, παράλληλα, πως το καλλιτεχνικό είναι αρκετά διαφορετικό σχετικά με το κριτήριο επιλογής ενός ανθρώπου, για να κάνει παρέα: «πολλές φορές, δηλαδή, κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Δηλαδή, το να βγαίνεις σε ένα βίντεο κλιπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί ντρέπομαι».

«Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται οκέι αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πορωμένη, δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει» κατέληξε η Ελένη Φουρέιρα.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

TV & Media / Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα κουβαλά κάτι μεγαλύτερο από μια προσωπική διαδρομή: μια ολόκληρη ελληνική εποχή που έμαθε τις γυναίκες των μίντια να λειτουργούν πρώτα ως εικόνες, σώματα και φαντασιώσεις, ακόμη κι όταν προσποιούνταν ότι τις έβλεπε ως ανθρώπους.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

Μία μέρα μετά το τέλος του Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε την πιο απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή: σε ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν, με Eminem, Jack White και Jeff Daniels, και ένα φινάλε όπου το σκηνικό έγινε στάχτη.
THE LIFO TEAM
Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

TV & Media / Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
THE LIFO TEAM
 
 