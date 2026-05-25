Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

Μία μέρα μετά το τελευταίο του Late Show στο CBS, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε ακριβώς αυτό που είχε αστειευτεί ότι θα κάνει: ξαναβγήκε στην τηλεόραση από ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Κόλμπερτ εμφανίστηκε ως οικοδεσπότης στο Only in Monroe, μια τοπική εκπομπή του Monroe Community Media, στο Μονρόε του Μίσιγκαν, μια πόλη περίπου 20.000 κατοίκων κοντά στο Ντιτρόιτ. Μόλις 23 ώρες μετά τον αποχαιρετισμό του από το Late Show, άνοιξε την εκπομπή λέγοντας ότι ήταν «βασανιστικές» αυτές οι ώρες μακριά από την τηλεόραση και πως ήταν ευγνώμων που βρισκόταν στο Monroe Community Media «πριν το αγοράσει κι αυτό η Paramount».

Το αστείο δεν ήταν τυχαίο. Το τέλος του Late Show ήρθε μέσα στο κλίμα των αλλαγών γύρω από την Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, και τη συγχώνευσή της με τη Skydance. Το CBS είχε παρουσιάσει την ακύρωση ως οικονομική απόφαση, όμως η αποχώρηση του Κόλμπερτ διαβάστηκε ευρύτερα και ως σύμπτωμα μιας late-night τηλεόρασης που έχει χάσει έδαφος, χρήμα και πολιτική ασφάλεια.

Στο Only in Monroe, ο Κόλμπερτ δεν προσπάθησε να κρύψει αυτή τη διαφορά μεγέθους. Αντίθετα, την έκανε όλο το αστείο. Η εκπομπή έμοιαζε με μικρογραφία του παλιού του κόσμου: μονολόγος, καλεσμένοι, μουσική, τοπικά αστεία, πειράγματα για το αν υπάρχει χορηγός, και συνεχείς μπηχτές για την τηλεοπτική βιομηχανία. Κάποια στιγμή ρώτησε αν η Milwaukee’s Best ήταν χορηγός της εκπομπής. Όταν του απάντησαν εκτός κάμερας πως όχι, συνέχισε: «Δεν έχουμε χορηγούς και χάσαμε πολλά χρήματα κάνοντας την εκπομπή απόψε; Τώρα ξέρω πώς ένιωσε το CBS».

Το line-up ήταν παράλογα μεγάλο για δημόσια τηλεόραση. Ο Jack White, που μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ, εμφανίστηκε ως «εθελοντής μουσικός διευθυντής», παίζοντας μουσική από boombox και reel-to-reel. Ο Jeff Daniels, επίσης συνδεδεμένος με το Μίσιγκαν, κάθισε με τον Κόλμπερτ για μια σκηνή με σάντουιτς από φυστικοβούτυρο, πατατάκια και barbecue sauce. Ο Steve Buscemi εμφανίστηκε σε ψεύτικη διαφήμιση για το Buscemi’s Pizza & Subs, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το μαγαζί. Ο Eminem πέρασε από την εκπομπή ως «fire marshal», εγκρίνοντας το φλεγόμενο φινάλε, ενώ ο Byron Allen, του οποίου το Comics Unleashed παίρνει το παλιό slot του Κόλμπερτ, εμφανίστηκε μέσω FaceTime.

Το Only in Monroe δεν ήταν εντελώς άσχετο με την ιστορία του. Ο Κόλμπερτ είχε παρουσιάσει την ίδια εκπομπή ξανά το 2015, λίγο πριν αναλάβει το Late Show από τον David Letterman. Τότε είχε φέρει στην εκπομπή και τον Eminem, παρουσιάζοντάς τον αστειευόμενος ως έναν ντόπιο από το Μίσιγκαν που «προσπαθεί να κάνει όνομα στον ανταγωνιστικό κόσμο της μουσικής».

Έντεκα χρόνια αργότερα, η επιστροφή στο ίδιο μέρος λειτούργησε σχεδόν σαν τηλεοπτικό κλείσιμο κύκλου. Πριν μπει στο μεγάλο late-night μηχάνημα, ο Κόλμπερτ είχε περάσει από ένα τοπικό στούντιο με κοινό ελάχιστων ανθρώπων. Μετά το τέλος του, γύρισε εκείμόνο που αυτή τη φορά η μικρή εκπομπή κουβαλούσε πάνω της όλο το βάρος ενός μεγάλου τηλεοπτικού θεσμού που έσβησε.

Το επεισόδιο έκλεισε με τον Κόλμπερτ και τους καλεσμένους να σπάνε το σκηνικό με σφυριά και να το βάζουν φωτιά σε έναν κάδο έξω από το στούντιο. Ήταν ένα φινάλε σχεδόν υπερβολικά καθαρό ως εικόνα: ένας παρουσιαστής που μόλις έχασε το μεγαλύτερο late-night γραφείο της Αμερικής, να καίει ένα πρόχειρο σκηνικό σε ένα άγνωστο τηλεοπτικό αμερικάνικο τοπικό κανάλι/

Και ίσως γι’ αυτό το αστείο δούλεψε τόσο καλά. Ο Κόλμπερτ δεν επέστρεψε απλώς στην τηλεόραση. Επέστρεψε σε μια τηλεόραση χωρίς prestige, χωρίς λεφτά, χωρίς μεγάλη εταιρική μηχανή πίσω της. Μια τηλεόραση μικρή, τοπική, παράξενη, χειροποίητη αρκετά φτηνή για να σηκώσει ακόμα ένα πραγματικό αστείο.