Γωγώ Μαστροκώστα: «Από τις μεγαλύτερες μαχήτριες, δίπλα της με ψυχή και σώμα ο Τραϊανός»

«Από τις μεγαλύτερες μαχήτριες» χαρακτηρίζουν τη Γωγώ Μαστροκώστα όσοι την ήξεραν.

Η Γωγώ Μαστροκώστα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5, πέθανε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Στον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη, η οποία φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ. Η γιατρός τη χαρακτήρισε αξιοπρεπή μαχήτρια ασθενή, η οποία- όπως είπε- προσπαθούσε να είναι όπως τη γνώριζαν όλοι.

«Μετά από όταν γεννήθηκε το παιδάκι της και μετά, δηλαδή το κοριτσάκι της, έδωσε τέτοιες μάχες. Πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες μαχήτριες ασθενείς που πήγαινε, έκανε τις θεραπείες της και ήταν πολύ αξιοπρεπής. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάστε, δεν είχε πει τίποτα, δεν παραπονιόταν για τίποτα. Προσπαθούσε να είναι όπως τη βλέπαμε, δηλαδή όπως την ξέραμε. Μια κοπέλα, ειλικρινά υποκλίνομαι εγώ σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά. Έφτασε το παιδί της 18 χρονών νομίζω, ένα πανέμορφο κορίτσι που της μοιάζει πάρα πολύ. Και πρέπει να πούμε και για τον άντρα της, ο οποίος στάθηκε πραγματικά ήρωας δίπλα» είπε αρχικά.

«Επειδή εμείς τους ζούμε τους ασθενείς αυτούς, δεν είναι εύκολο να είσαι σε τέτοιες καταστάσεις μέσα σε μία οικογένεια, να ζεις δράμα. Γιατί αυτό είναι ένα δράμα που δεν βγαίνει προς τα έξω. Το ζούνε μέσα για πάρα πολλά χρόνια, όπως ακριβώς το λέτε. Είναι πραγματικά κρίμα να φεύγουν έτσι οι άνθρωποι, νέοι σε αυτή την ηλικία… Έζησε το δράμα της με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι το βλέπαμε, ξέραμε τι περνούσε. Εμείς οι γιατροί ξέρουμε τι περνάνε αυτοί οι ασθενείς, έτσι; Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, τα δράματα που υπάρχουν μέσα στα σπίτια με τις χημειοθεραπείες που γυρίζεις, που πας, που έρχεσαι, που κάνεις...» πρόσθεσε η Ματίνα Παγώνη.

Γωγώ Μαστροκώστα: «Όλοι ήλπιζαν ότι θα γίνει το θαύμα»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Δευτέρας 25/5 μέσα από το Happy Day είπε: «Όπως είχε πει κι εκείνη, τη χρονιά που έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε, έμαθε ότι έχει καρκίνο και ήταν σαν να έζησε 10 ζωές σε μια…Μίλαγα με έναν πολύ δικό της άνθρωπο για κάτι άσχετο, και μου έλεγε ότι ήταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στην εντατική, στον Ευαγγελισμό, αλλά η οικογένεια δεν ήθελε να βγαίνουν λεπτομέρειες προς τα έξω και το είχαμε σεβαστεί συνολικά όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι ήλπιζαν ότι θα γίνει το θαύμα.

Είναι τόσο συγκινητικά αυτά τα λόγια της κόρης της. Η μόνη σκέψη που ηρεμεί και καλμάρει την ψυχή σου όταν φεύγει ένας τόσο δικός σου άνθρωπος, είναι ότι θα είναι ψηλά και θα σε προσέχει σαν φύλακας άγγελος. Αυτό το παιδάκι έχει περάσει τόσα πολλά. Έχει δει τη μαμά της να δίνει μάχες, να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, αλλά τελικά κρατάει τη δύναμη της ψυχής της, τη δύναμη να παλεύει, την αισιοδοξία, την αξιοπρέπειά και ξέρει ότι θα την προσέχει από ψηλά. Οι άνθρωποί της ήλπιζαν ότι η δύναμη της ψυχής της θα τη βγάλει και πάλι νικήτρια.

Όλοι όσοι τους γνωρίζουν, το περίμεναν, τους το είχαν πει οι γιατροί ότι σε αυτή την κατάσταση που είναι, έχει κάποια 24ωρα. Εκείνη όμως πάλεψε, έδωσε αυτή τη μάχη, έμεινε ζωντανή, ήθελε να τα καταφέρει και όλοι περίμεναν το θαύμα του Θεού. Θα είναι ένας φύλακας άγγελος».

Η Φαίη Σκορδά είπε πως, παρότι δεν διατηρούσαν στενή προσωπική σχέση, ήταν ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό στον χώρο.

«Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν ήταν κολλητή μου, αλλά όλοι την γνωρίζαμε στον χώρο και γνωρίζαμε ότι είχε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε την έγνοια να μεγαλώσει την κόρη της και να καταφέρει τουλάχιστον να φτάσει 18 χρονών. Ήταν άσχημα το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συλλυπητήρια γιατί ήταν μια μαμά, μια σύζυγος, μια αδελφή. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ για αυτό μετράω λίγο τις λέξεις μου. Ήταν από τις πρώτες που μίλησε δημόσια για αυτό. Έδινε δύναμη στις μαμάδες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάτι τέτοιο».

O Γιώργος Λιάγκας, είπε μέσα από την εκπομπή του: «Άφησε γύρω στη μία το βράδυ, την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό, μία από τις πιο ωραίες Ελληνίδες και ένας πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος, γελαστός, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλή κουβέντα, η Γωγώ Μαστροκώστα. Η φίλη μου, η φίλη μας. Η Γωγώ έπαθε καρκίνο πριν από κάποια χρόνια στον μαστό. Ιάθηκε πλήρως. Είχε μιλήσει και στις τηλεοράσεις για την περιπέτεια αυτή, το πώς το νίκησε. Υπήρξε πλήρης ίαση, το είχε μάθει σε κάποιες εξετάσεις που είχε κάνει τότε που ήταν έγκυος η γυναίκα, τέλος πάντων. Το νίκησε τον καρκίνο, χρόνια μετά είναι αυτό που λέμε η κακιά ζαριά, η κακιά η ώρα, της ξαναγύρισε αυτή η ασθένεια. Την πάλεψε την ασθένεια.

Χρειάστηκε να κάνει μία μεταμόσχευση, κάτι το οποίο ο οργανισμός της δεν το άντεξε. Πολέμησε το μόσχευμα ο οργανισμός, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει συνέχεια η πορεία της υγείας της. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό, σε πολύ κακή κατάσταση. Και τις τελευταίες μέρες έπεσε σε κώμα. Και χθες ξημερώματα άφησε την τελευταία της πνοή η γυναίκα στον Ευαγγελισμό. Ο Τραϊανός πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Ακόμα και τις δύο τελευταίες μέρες που είχε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια, είχαν φθίνει όλα τα όργανα, και τους είχαν ενημερώσει οι γιατροί ότι το τέλος έρχεται. Ο Τραϊανός μέχρι και τα ξημερώματα είχε την ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί ένα θαύμα. Είναι μία τραγική φιγούρα.

Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλος άνθρωπος, να έχει τέτοια δύναμη, να σταθεί σε όλη αυτή την περιπέτεια. Θα μου μείνει η εικόνα πέρσι το καλοκαίρι στη Βουλιαγμένη. Η Γωγώ πήγαινε για μπάνιο. Εγώ τελευταία φορά την είδα πέρσι το καλοκαίρι. Είχε αδυνατίσει πάρα, πάρα πολύ. Εκεί στη Βουλιαγμένη, πήγαινε πολύ πρωί, γιατί της είχαν απαγορεύσει οι γιατροί να τη βλέπει ο ήλιος. Και πήγαινε η Γωγώ μας πάρα, πάρα πολύ νωρίς για μπάνιο. Ήταν πολύ αδυνατισμένη και τη βοηθούσε ο Τραϊανός να μπει, να βγει στη θάλασσα. Την κοίταγε με τέτοια λατρεία, με τέτοια αγάπη και τέτοια φροντίδα, που μακάρι όλοι στη ζωή να έχουν έναν Τραϊανό στη ζωή τους. Έναν φύλακα άγγελο, Τραϊανό».

Γωγώ Μαστροκώστα: «Η παρουσία του Τραϊανού Δέλλα στο πλευρό της, ήταν μυθική»

Η Βάνα Μπάρμπα αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με θλίψη. Η ηθοποιός και η πρώην γυμνάστρια γνωρίζονταν, είχαν κάνει παρέα και είχαν συζητήσει σε κοινές δημόσιες εξόδους τους.

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ποτέ δεν θα έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν. Την είχαν φθονήσει αρκετοί, γιατί είχε αυτό τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε. Απέδειξε όμως με το πέρασμα του χρόνου ότι είναι μια αξιοσέβαστη σύζυγος, μια αξιοσέβαστη μητέρα, και αφιερώθηκε στην οικογένειά της», είπε αρχικά η Βάνα Μπάραμπα.

«Ήταν απ’ τα λίγα, έτσι, φωτεινά πλάσματα της δεκαετίας του ’90. Θα λείψει σε όλους. Ήταν άξια μαχήτρια του αγώνα της με τον καρκίνο. Και έπεφτε σε κώμα, έπεφτε σε κώμα ξανά πάλι, και τα τελευταία χρόνια ήτανε τα πράγματα πολύ άσχημα. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, και ειδικά στο παιδί της και στον σύζυγό της», τόνισε η Βάνα Μπάρμπα.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Κουράγιο στη μανούλα της και την οικογένειά της. Είναι μια μάνα που θα θάψει το παιδί της».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τη Γωγώ Μαατροκώστα και είχε κάνει παρέα μαζί της στο παρελθόν, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνη, αλλά και για τον τρόπο που ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα της σε κάθε δύσκολη στιγμή.

«Αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως. Μια πολύ ωραία τύπισσα. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι γιατί έχουμε περάσει πολύ ωραία χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, σπαθί, γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε. Έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και είχε βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και γυναίκες από τότε. Οι πληροφορίες που έπαιρνα όλο αυτό το διάστημα είναι ότι δεν πήγαινε καλά και ότι χειροτέρευε.

Πολλοί μου έλεγαν και για την παρουσία του Τραϊανού Δέλλα στο πλευρό της, ήταν μυθική. Εννοείται ότι όταν είναι ο άνθρωπός σου είσαι πάντα δίπλα του, αλλά καμιά φορά δεν εννοείται. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα. Μου λέγανε όλοι πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. Επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι, ''Γωγώ μου, καλό ταξίδι''. Θυμάμαι αυτό το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα μέσα από την καρδιά σου. Καλό ταξίδι και συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο για ξεκίνημα εβδομάδας».

Η Μαρία Καλάβρια, μία από τις πολύ στενές φίλες της Γωγώς Μαστροκώστα είπε το δικό της «αντίo» μέσα από μια πολύ συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δε γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».