Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποχαιρέτησε το Euphoria μέσα σε φέρετρο, με ένα φίδι δίπλα του

Στο προτελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, ο Νέιτ Τζέικομπς βρίσκει έναν από τους πιο εφιαλτικούς τηλεοπτικούς θανάτους της χρονιάς.

Προσοχή: ακολουθούν spoilers για το έβδομο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Euphoria.

Το Euphoria δεν αποχαιρέτησε απλώς έναν από τους πιο σκοτεινούς χαρακτήρες του. Τον έκλεισε μέσα σε φέρετρο, τον έθαψε ζωντανό και του έστειλε ένα φίδι από τον σωλήνα αέρα.

Στο προτελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, ο Νέιτ Τζέικομπς, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι από το 2019, πεθαίνει με έναν τρόπο που μοιάζει να ανήκει ταυτόχρονα σε εφηβικό εφιάλτη, αστυνομικό θρίλερ και σαδιστικό παραμύθι τιμωρίας. Ο Νέιτ, μπλεγμένος όλη τη σεζόν σε χρέη προς τον Ναζ, βρίσκεται παγιδευμένος μέσα σε ένα φέρετρο θαμμένο κάτω από το έδαφος, με μια μικρή τρύπα για αέρα. Πριν προλάβουν η Κάσι και η Μάντι να τον βρουν, ένα φίδι μπαίνει από τον σωλήνα και τον σκοτώνει.

Η σκηνή έγινε αμέσως ένα από τα πιο συζητημένα τηλεοπτικά σοκ της χρονιάς, όχι μόνο για τον θάνατο ενός βασικού χαρακτήρα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γυρίστηκε. Σε βίντεο του HBO μετά το επεισόδιο, ο Ελόρντι αποκάλυψε ότι μπήκε πράγματι μέσα στο φέρετρο για το γύρισμα, με τους ώμους του να ακουμπούν στα πλάγια και το καπάκι να κλείνει από πάνω του.

«Ήταν αρκετά ωραία, στην πραγματικότητα. Αρκετά ειρηνικά εκεί μέσα», είπε ο ηθοποιός, περιγράφοντας μια σκηνή που στην οθόνη μοιάζει με καθαρή κλειστοφοβική κόλαση. Το φίδι στο γύρισμα, όπως εξήγησε, ήταν πραγματικό: ένας βόας στον οποίο είχε προστεθεί ψεύτικη ουρά κροταλία. «Ο Σαμ είπε απλώς: “Θα σου ρίξουμε ένα φίδι”», ανέφερε ο Ελόρντι, προσθέτοντας ότι οι ήχοι της κροταλίας ήταν «πραγματικά ανησυχητικοί» όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε κουτί.

Ο ίδιος, πάντως, βρήκε το ερπετό συμπαθέστατο. Το χαρακτήρισε «πολύ γλυκό» και «τρυφερό», λέγοντας ότι κουλουριάστηκε δίπλα του και ήταν τόσο νυσταγμένο ώστε χρειάστηκε να το σπρώξει ελαφρά για να κινηθεί. Αυτό ίσως είναι και το πιο Euphoria σημείο όλης της ιστορίας: ένας από τους πιο φρικτούς τηλεοπτικούς θανάτους να περιγράφεται από τον πρωταγωνιστή του ως σχεδόν χαλαρωτική συνάντηση με ένα κουρασμένο φίδι.

Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, εξήγησε ότι ήξερε από νωρίς πως ο Νέιτ θα πέθαινε αυτή τη σεζόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον ενδιέφερε η αμηχανία της «δικαίωσης»: το κοινό μπορεί να ήθελε επί χρόνια να δει τον Νέιτ να τιμωρείται, αλλά όταν η τιμωρία έρχεται με τόσο βίαιο και αγχωτικό τρόπο, το ερώτημα αλλάζει. Ήταν αυτό που ήθελε στ’ αλήθεια ο θεατής;

Ο Λέβινσον είχε αρχικά σκεφτεί ο Νέιτ να πεθάνει από ασφυξία ή ζέστη, θαμμένος ζωντανός. Η ιδέα με το φίδι, όπως είπε, του ήρθε μια μέρα πηγαίνοντας στα γυρίσματα, ακούγοντας Ότις Ρέντινγκ στο αυτοκίνητο. Η εικόνα ενός κροταλία που πλησιάζει τον σωλήνα αέρα και μπαίνει στο φέρετρο έγινε τελικά ο θάνατος του χαρακτήρα.

Για τον Ελόρντι, ο αποχαιρετισμός ήταν «γλυκόπικρος». Ο Νέιτ υπήρξε ένας από τους πιο μισητούς και πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του Euphoria: χειριστικός, βίαιος, βαθιά τραυματισμένος και συχνά αδύνατο να σωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό. «Έχει κάνει τόσα λάθη και τόσες σκοτεινές επιλογές. Είναι ωραίο να βλέπεις πού καταλήγουν όλα αυτά», είπε ο ηθοποιός, αποκαλώντας τον θάνατο του χαρακτήρα έναν «ωραίο τρόπο να φύγει».

Το φινάλε της τρίτης σεζόν προβάλλεται την Κυριακή 31 Μαΐου στο HBO και στο HBO Max.

με στοιχεία από Hollywood Reporter

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
Μία μέρα μετά το τέλος του Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε την πιο απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή: σε ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν, με Eminem, Jack White και Jeff Daniels, και ένα φινάλε όπου το σκηνικό έγινε στάχτη.
Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
Το Bring Me the Beauties: A Model Cult αφηγείται την ιστορία του Χόιτ Ρίτσαρντς, ενός από τα πρώτα male supermodels των '80s, που έζησε για χρόνια μέσα στην αίρεση Eternal Values.
